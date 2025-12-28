我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 7.0強震後，新北五股一所國小疑管線漏水，62歲林姓工友深夜入校檢修，疑爬梯關水時失足墜落，頭部重創送醫不治。（圖／翻攝畫面）

宜蘭外海27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震，全台都相當有感，之後還陸續傳出意外。位於新北市五股區一所國小，疑因地震造成校內管線漏水，62歲林姓工友前往關閉水源時，疑似不慎自鋁梯摔落，頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治。警方指出，28日凌晨1時許有民眾發現校門口附近出現漏水情形，警方聯繫校方警衛入校查看並協助尋找水源開關，未料凌晨2時45分，校方總務主任在4樓廁所內發現林姓工友倒臥地面，已無呼吸心跳，身旁留有一支鋁梯，緊急送往新莊部立台北醫院急救，仍回天乏術。根據監視器畫面顯示，地震發生於11點5分左右，之後約11時10分，林男就從住處進入校園地下室取出鋁梯，隨後前往4樓廁所查看水閥，疑在爬梯關閉水源時失足墜落，後腦勺重擊地面而不幸身亡。今（28）日下午2時許，檢察官會同法醫於新北市立殯儀館進行相驗，以釐清確切死因。稍早林男的哥哥與弟弟抵達殯儀館，神情哀戚，等待過程中頻頻拭淚，場面令人鼻酸。