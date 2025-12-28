我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 新北市五股區外寮路一處鐵皮廠房27日中午發生工安事故，19歲男子遭水晶洞重擊，當場失去生命徵象。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區外寮路一處鐵皮工廠昨（27）日發生奪命工安意外，19歲余姓男子在藝品店倉庫內協助搬運重達200公斤的巨型水晶洞藝品時，疑因固定不當或重心失衡，水晶洞突然傾倒，當場重擊其頭部，余男血流滿地、失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。警方調查，事發地點為藝品店倉庫，平時存放各式大型藝品。案發當天中午，余男與另一名46歲余姓工人受指派，準備搬運一只高約170公分、寬約60公分、重量約200公斤的水晶洞，準備送往台北市某藝品店。不料在將藝品搬上貨車後車斗時，水晶洞突然晃動倒下，余男首當其衝遭重擊，另一名工人腳部受傷，仍忍痛報案求助。今（28）日檢方進行相驗，余男母親與姊姊前往板橋殯儀館認屍。余母神情哀戚，數度哽咽表示，兒子年僅19歲，只是打工卻被安排從事高風險作業，令她無法接受；姊姊也痛哭質疑，為何如此危險的搬運工作未使用機具，或由更多人協助完成。家屬並指出，余男為當兵前打工，並不清楚勞健保相關規定，直到事故發生後才發現雇主未替其投保勞健保，對此感到憤怒與不捨。家屬盼相關單位徹查責任歸屬，正視工安與勞保制度問題，避免類似悲劇再度發生。