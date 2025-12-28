我是廣告 請繼續往下閱讀

「為什麼行天宮捷運站要免費提供嘔吐袋？在其他捷運站好像沒有看到

讓人好奇有需要到這麼大量發放嗎？

▲網友發現北捷眾多車站都擺出發放免費嘔吐袋的告示牌，好奇原因引爆討論。（圖/Threads）

「年底到了，各種聚餐跟尾牙開始了，很多站都會有，行天宮站比較早拿出來而已」、「跨年、尾牙季都到了，一堆人喝酒搭捷運防止乘客吐在車上的。」

北捷跨年前搶先出招！「免費發嘔吐袋」原因太真實

就怕有乘客喝太多直接開始爆吐，弄髒了北捷車廂

▲原來，北捷發放嘔吐袋就是為了防止有乘客喝爛醉、不勝酒力嘔吐在車廂內，去年跨年就有一堆案例。（圖/Threads）

「車廂一堆嘔吐的味道我真的快崩潰，自己要吐就帶嘔吐袋好嗎？」、「到底多少人吐在車廂內....元旦要上班還要聞到嘔吐味真的很噁心。」

▲去年跨年就一堆乘客酒後吐在車廂，隔天元旦要上班的人搭捷運還隱約聞到嘔吐味，氣到不行！（圖/Threads）

喝酒要搭北捷自己注意！吐在車廂最重罰你7500元

長這麼大不可能還不知道自己會不會吐、酒量有多差吧？可能會吐就請直接拿嘔吐袋上車

因此如果你在車廂內嘔吐，將會收到1500元至7500元罰單，請各位酒國英雄自重，不要丟臉又丟錢，2026直接一個罰單開局囉！