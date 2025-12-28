台北捷運是雙北人、外縣市旅客甚至是國外遊客往來雙北重要大眾運輸工具，維持良好搭乘環境一直都是北捷致力實現的目標。然而最近有不少民眾在搭北捷時，發現車站內開始出現「免費發嘔吐袋」的告示牌，好奇為何要發這種東西，就有內行人表示：「跨年以及尾牙季到來，讓有喝酒的乘客拿取，請大家愛用。」貼文引起廣大討論，不少人都認同這項政策非常棒。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「為什麼行天宮捷運站要免費提供嘔吐袋？在其他捷運站好像沒有看到，想不明白，有沒有脆友可以解答？來台北玩幾天的疑問！」只見貼出的照片，北捷車站內架設告示牌寫著：「嘔吐袋請自行取用」，接著在上面掛上夾鏈袋，裡面裝著黑色的嘔吐袋給民眾免費索取，讓人好奇有需要到這麼大量發放嗎？
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我每天經過都很問號」、「我也有在大安捷運站看到欸，真的不知道要幹嘛的」、「國父紀念館也擺出來了，真的有人會拿嗎？」、「公館站也有哈哈哈哈！突然就擺出來了，不知道為什麼」；而有內行人就解答：「年底到了，各種聚餐跟尾牙開始了，很多站都會有，行天宮站比較早拿出來而已」、「跨年、尾牙季都到了，一堆人喝酒搭捷運防止乘客吐在車上的。」
北捷跨年前搶先出招！「免費發嘔吐袋」原因太真實
原來，北捷有眾多捷運站突然擺出「免費發嘔吐袋」的告示牌主因，是因為因應下週跨年還有最近歲末年終到來，許多聚餐、尾牙季都會喝酒作樂，就怕有乘客喝太多直接開始爆吐，弄髒了北捷車廂，所以在進站之前就先提供民眾嘔吐袋使用，共同來維護乘車環境整潔。
大家也不要覺得這好像不會發生，去年跨年夜在社群平台就有多起貼文，許多民眾跨年狂嗨飲酒，結果吐在捷運車廂內，不僅影響到乘客，也讓車廂髒亂不堪，許多乘客在元旦搭捷運都指出：「車廂一堆嘔吐的味道我真的快崩潰，自己要吐就帶嘔吐袋好嗎？」、「到底多少人吐在車廂內....元旦要上班還要聞到嘔吐味真的很噁心。」也難怪北捷今年預防機制直接拉高，免費發嘔吐袋告示牌提早擺出。
喝酒要搭北捷自己注意！吐在車廂最重罰你7500元
如果你在跨年已經有酒局，或者是最近各種聚餐以及尾牙要喝酒，結束確定要搭北捷回家請注意，既然北捷都有發放嘔吐袋，長這麼大不可能還不知道自己會不會吐、酒量有多差吧？可能會吐就請直接拿嘔吐袋上車，以避免影響其他乘客。
根據大眾捷運法規定，第五十條第一項第九款內容「於大眾捷運系統禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔，或隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、菸蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物」，因此如果你在車廂內嘔吐，將會收到1500元至7500元罰單，請各位酒國英雄自重，不要丟臉又丟錢，2026直接一個罰單開局囉！
資料來源：台北市政府官網、全國法規資料庫
我是廣告 請繼續往下閱讀
北捷跨年前搶先出招！「免費發嘔吐袋」原因太真實
原來，北捷有眾多捷運站突然擺出「免費發嘔吐袋」的告示牌主因，是因為因應下週跨年還有最近歲末年終到來，許多聚餐、尾牙季都會喝酒作樂，就怕有乘客喝太多直接開始爆吐，弄髒了北捷車廂，所以在進站之前就先提供民眾嘔吐袋使用，共同來維護乘車環境整潔。
如果你在跨年已經有酒局，或者是最近各種聚餐以及尾牙要喝酒，結束確定要搭北捷回家請注意，既然北捷都有發放嘔吐袋，長這麼大不可能還不知道自己會不會吐、酒量有多差吧？可能會吐就請直接拿嘔吐袋上車，以避免影響其他乘客。
根據大眾捷運法規定，第五十條第一項第九款內容「於大眾捷運系統禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔，或隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、菸蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物」，因此如果你在車廂內嘔吐，將會收到1500元至7500元罰單，請各位酒國英雄自重，不要丟臉又丟錢，2026直接一個罰單開局囉！