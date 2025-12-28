我是廣告 請繼續往下閱讀

中國立訊精密與印度塔塔集團近年持續擴大iPhone組裝版圖，不過彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師指出，鴻海憑藉規模、執行力與全球產能分散布局等優勢，預料到2026年底前仍能穩坐iPhone組裝龍頭。報告認為，鴻海長期與蘋果合作累積的信任關係，也是其他競爭對手短期難以追上的門檻；加上鴻海擁有較強的自研零組件能力，在中國與印度兩地也建立了相對完整、且同業難以比擬的產能配置。報告也提到，鴻海在最先進旗艦級iPhone的新品導入工作上仍扮演主導者。彭博行業研究預估，即使立訊與塔塔的市占率未來兩年將小幅上升，鴻海仍可望維持約55%至60%的iPhone組裝占有率，短期內地位不易動搖。至於立訊精密2020年收購緯創工廠及2023年取得和碩崑山廠逾六成股權，已把第二名的位置站穩，未來兩年可望承接約30%的iPhone訂單。不過報告也提醒，立訊目前缺乏印度的製造中心，在蘋果加速「印度製造」的策略下，可能成為後續拉升市占的一項限制。報告同時分析，蘋果為分散地緣政治風險，正穩步提高印度iPhone產量，預估今年印度組裝比重可達25%至30%，明年進一步上看30%至35%。在印度市場方面，鴻海仍是最大組裝夥伴，塔塔則位居其後；彭博行業研究預期，塔塔未來兩年在iPhone組裝的占有率有機會達到10%至15%，但要再往上突破恐怕不容易。