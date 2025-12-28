我是廣告 請繼續往下閱讀

法國影壇傳奇女星、被譽為「性感小野貓」的 碧姬芭杜（Brigitte Bardot）驚傳辭世，享耆壽91歲。由她一手創立的「碧姬芭杜基金會」已正式對外證實噩耗，不過聲明中並未進一步說明她辭世的具體時間與地點。根據外媒報導，碧姬芭杜基金會稍早發布聲明表示：「基金會以無比哀傷的心情宣布，創辦人兼主席、全球知名女影星暨歌手碧姬芭杜已離世。她在事業巔峰時選擇離開舞台，將一生奉獻給動物福利與基金會使命。」事實上，碧姬芭杜於1950至1970年代風靡全球，是法國電影史上最具代表性的女星之一，她以大膽不羈的作風、天生野性的魅力，顛覆當時女性形象，成為性解放與女性自主的象徵人物。紅遍世界長達15年，她的影響力甚至一度被拿來與好萊塢巨星瑪麗蓮夢露相提並論。然而正當演藝事業如日中天之際，碧姬芭杜卻在1973年毅然宣布退出影壇，震撼整個國際演藝圈。她曾坦言，自己厭倦了必須時時維持美麗、迎合目光的生活，不再眷戀鎂光燈與名利，選擇忠於內心，遠離銀幕。後來她幾乎完全淡出演藝活動，將人生重心轉向動物保護與公益行動。退隱後的碧姬芭杜，成為全球最具影響力的動物權倡議者之一，創立「碧姬芭杜基金會」，長年為流浪動物、野生動物與反對不人道對待動物的議題發聲，投入大量心力與資源，堅定立場甚至多次引發社會討論。值得一提的是，今年10月，網路上曾一度瘋傳碧姬芭杜病逝的假消息，當時她還親自出面闢謠，強調自己「好得很」，並直斥是假新聞。沒想到事隔不到兩個月，噩耗卻真的傳出，讓全球影迷與長年支持動物權益的擁護者感到格外不捨與惋惜。