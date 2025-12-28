我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政府正推動立法，計畫成立一個永久性且具高度獨立性的反貪腐機構，專責調查涉及公共基礎建設的貪腐行為，盼藉此回應社會對弊案追查力道不足的批評。菲律賓總統小馬可仕 （Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ）於2025年9月初成立由3名成員組成的「基礎建設獨立委員會」，負責調查重大基礎建設計畫是否涉及貪瀆問題。然而，該委員會在短短3個月內，已有2名委員相繼辭職，導致外界質疑調查機制難以持續運作，也讓小馬可仕承受更大政治壓力。根據《菲律賓星報》報導，總統通訊辦公室秘書戈麥斯於12月27日表示，相較於再行提名人選填補空缺，小馬可仕更傾向透過立法方式，設立具法律地位的「獨立人民委員會」。戈麥斯直言，總統的當務之急並非補齊委員，而是確保「獨立人民委員會法案」順利通過國會。目前，菲律賓國會議員已分別向參、眾兩院提出「獨立人民委員會法案」。依參議院版本內容，未來成立的獨立人民委員會，將取代現行的基礎建設獨立委員會，並被賦予更廣泛權限，以強化對政府基礎建設弊案的調查與追責能力。菲律賓參議院代議長拉克森在接受電台專訪時指出，雖然現行的基礎建設獨立委員會屬於臨時性質，但在蒐集可供司法追訴的關鍵資訊上，已發揮重要作用，因此有必要透過立法，讓相關職能制度化。「必須把調查機制寫進法律，讓它成為國家制度的一部分，而不是短期措施。」近來豪雨接連侵襲菲律賓，多地城鎮頻繁淹水，也讓治水工程弊端浮上檯面。政府審計署調查發現，自2022年以來，數以千計的防洪與治水工程存在設計瑕疵、執行不實等問題，部分甚至被揭露為「幽靈工程」，涉案人員橫跨國會、行政機關與地方政府，進一步加深社會對反貪制度改革的期待。