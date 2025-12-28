我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志宣布復工，將繼續完成馬年新年歌曲。（圖／黃明志 臉書）

馬來西亞歌手黃明志先前捲入台灣網紅謝侑芯命案，一度因尿檢呈現4種毒品反應、身上又被搜出藍色藥丸而遭到羈押調查，引發外界高度關注。對此黃明志演藝事業受到重創，工作一度停擺，不過今（28）日他正式宣布復工，透露正在譜寫馬年新年歌曲。黃明志在謝侑芯猝死大馬五星酒店當下，正好與她待在同間套房，身上還被警方搜出毒品，豈料案件18日出現重大逆轉，相關單位複驗後確認尿液檢體全數呈現陰性，法院最終判定黃明志無罪，並當庭釋放，讓整起事件出現戲劇性轉折。不過黃明志卻因命案重創演藝事業，他曾在社群平台坦言，這段時間是自己人生中的最低谷，不僅工作全面停擺，還得承受外界質疑與輿論壓力，連家人與同事也一併被投以異樣眼光。案件告一段落後，他逐步走出風波，今天也正式宣布復工，透露將繼續完成原定的馬年新年歌曲計畫。黃明志在社群平台曬出工作照寫下：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV……謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！敬請期待！」同時也預告新作風格依舊延續過往的爭議路線，幽默表示：「上次是『蛇出來了』，這次是馬……」，引發粉絲熱議。儘管揮別吸毒相關指控的陰霾，黃明志目前仍涉及「持毒案」需接受後續司法程序。據了解，該案已排定於2026年1月19日開庭審理，相關責任仍有待法院進一步釐清。