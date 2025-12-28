我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部也拉府近日爆發嚴重物流危機，因大量配送人員與分揀員工集體辭職，導致當地一間大型物流公司的配送網絡幾乎癱瘓，數以萬計包裹滯留倉庫無法送出，引發民眾強烈不滿。泰國媒體前往也拉府一處知名物流公司倉庫了解狀況，現場可見包裹堆滿分揀區與儲存空間，部分包裹疑似已放置多日未被處理，正常配送作業幾乎全面停擺。由於等待時間過長，甚至有消費者親自前往倉庫，希望自行尋找遲遲未送達的貨件。根據現場員工與地方消息指出，這起物流癱瘓主因為配送司機與分揀人員突然大規模離職，導致人力瞬間短缺。在剩餘人手無法負荷大量進件的情況下，包裹持續湧入，倉庫很快不堪負荷，形成嚴重積壓。受影響的消費者表示，不僅配送日期一再延誤，包裹追蹤資訊也長時間未更新，客服更是難以聯繫。有民眾指出，直到親自到倉庫查看，才發現整個系統幾乎停擺，對業者的應變能力感到失望。相關情況在網路上引發熱議，不少人質疑公司的人力管理與風險控管是否早有問題。地方官員證實，已密切關注事件發展，並因受影響人數眾多，要求業者盡快提出改善方案。據了解，相關單位正研議緊急措施，包括臨時調派人力支援、將部分包裹轉運至鄰近物流中心，以及對內部管理流程進行檢討，以協助系統恢復運作。截至目前，涉事物流公司尚未對外發布完整說明，但內部已著手處理積壓包裹。消費者則要求業者公開說明延誤原因，並提出補償措施，同時保證配送服務不再中斷。