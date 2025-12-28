我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國警方在曼谷成功攔阻一起可能造成重大傷亡的暴力事件，1名柬埔寨籍男子因涉嫌藏匿槍枝與爆裂物、並策畫報復攻擊行動，於市區出租套房內遭警方逮捕，案件引發外界對公共安全的高度關注。警方指出，這起行動發生在12月27日晚間。曼谷都會警察接獲情資後，由邦詹警局在高層指揮官指示下，鎖定空沙瓦區一處出租住所展開搜索。行動過程中，警方在房內查獲1把自製改造槍枝、1枚以黑色電火布包裹的簡易爆裂裝置，以及大量鞭炮，研判疑似用於改造或製作武器。落網嫌犯為38歲柬埔寨籍男子科孟莫恩。警方表示，進一步搜索還發現多項疑似可用於製作簡易燃燒彈的材料，顯示其準備行動的意圖相當明確，由於地點位於住宅區，對周邊民眾安全構成高度風險。警方調查指出，嫌犯供稱，近期曾與人發生糾紛，並遭對方持刀追逐與攻擊，因擔心再度遭遇衝突，進而萌生報復念頭，才開始蒐集武器與相關材料。警方研判，若未及時攔阻，恐釀成嚴重治安事件。目前嫌犯已被依非法持有槍枝、非法持有爆裂物，以及持有未依法課稅物品等罪名移送偵辦，並由警方持續追查是否涉及其他犯罪行為或共犯。泰國警方強調，這次即時行動成功避免潛在暴力事件，未來將持續加強打擊非法武器流通，確保民眾安全。