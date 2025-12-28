日本拓殖大學發揮出堅強實力，22比7擊退首次受邀參賽的韓國延世大學，勇奪公開組三連霸。台灣最高學府台灣大學四強賽中箭落馬，四連霸夢碎；

▲第六屆元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽28日在台北田徑場圓滿落幕，泰國朱拉隆功大學首次參賽就奪下一般組冠軍。(圖／元坤運動文創產業有限公司提供)

▲第六屆元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽28日在台北田徑場圓滿落幕，創辦人杜元坤院長長青OB組比賽，展現出熱愛橄欖球的熱情與活力。(圖／元坤運動文創產業有限公司提供)

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽28日在台北田徑場圓滿落幕，政治大學雖12比25不敵泰國朱拉隆功大學，但在強敵環伺下竄起獲得亞軍實屬難得。創辦人杜元坤院長在閉幕典禮時表示，「這次25支參賽隊伍都充滿著熱情，看到高中組莘莘學子的奮戰精神讓我想起了年輕時候，公開組拓殖大學和延世大學的激烈交鋒更是讓人熱血沸騰，很高興所有人都享受到比賽帶來的快樂。」日本拓殖大學與韓國延世大學展開激烈交鋒，雙方在預賽7比7戰平，此役拓殖大學憑藉陣中有4位體型壯碩外籍生，上半場2次達陣取得12比0領先優勢；下半場延世大學靠著速度與破壞力達陣追回7分，然而拓殖大學的強烈奪冠企圖心成功完成三連霸。拓殖大學總教練遠藤隆夫說，「感謝主辦單位邀請。 我一直將『在這個大賽中奪冠』視為一個目標，因此現在感到非常開心。 此外，關於大賽整體的水平，我認為每一年都在大幅提升，在這裡比賽真的讓人充滿期待。我們會更加努力，希望明年能再次獲得邀請，並為了能有好的表現而繼續加油。謝謝大家。」政大雖然先被突破防守失分，但政大反擊迅速，黃奕升突襲達陣，7比5反超。不過來自泰國的朱拉隆功大學不愧是剛奪得泰國大專聯賽冠軍的球隊，陣中有3位國家隊成員，預賽到四強賽都是以碾壓對手的比數狂勝，甚至還有3場比賽完封對方，下半場2次達陣，全場5次達陣，25比12首次來台參賽就拿下冠軍獎盃。賽事創辦人杜元坤院長表示，朱拉隆功大學的整體實力超越一般組其他球隊太多，明年應該轉邀他們打公開組才對。朱拉隆功大學教練柯林與隊長帕恰拉說，很開心受邀來台比賽並且拿到冠軍，所有球隊的實力都很不錯，也感受到台灣民眾對於橄欖球運動的熱愛，期盼明年能再次前來衛冕。尋求四連霸的台灣大學在4強賽17比20不敵政治大學，衛冕夢碎；季軍戰26比5擊敗韓國首爾大學，總教練林威名表示，事實証明沒有永遠的贏家，這次球隊傷兵太多，無法拿到冠軍是正常的，不過，回去之後還是要從失敗中找尋到改進和進步的方法。元坤盃高中組賽事部分，受邀參賽的球隊分別是「黑衫軍」台北市建國中學、新北市竹圍高中和桃園市觀音高中。竹圍高中先以12比5擊敗觀音高中，緊接著觀音高中又以31比26力擒建中，三隊循環賽最終戰，傳統名校建中在不能輸的壓力下發揮實力，靠著副隊長林裕埕、張宸瀚與張邑安的4次達陣，張邑安更是單場2次達陣，2場3達陣，帶領球隊26比0擊潰竹圍高中，3隊皆1勝1敗，建中以較佳勝負分的方式摘冠。建中教練何明憲表示，感謝杜院長將高中組納入元坤盃，讓選手能在台北田徑場比賽，給小朋友們感受一下國際舞臺的臨場感。對於比賽勝負，何明憲強調，選手們在輸掉第一場比賽後知道必須全力贏得這場比賽，全隊不論是進攻或是防守都發揮相當出色，拿到冠軍證明了自己，也期望明年能和國外球隊交手。包辦兩次達陣的張邑安靦腆笑說，贏在所有隊友的通力合作，還有教練告訴大家盡情享受比賽。杜元坤表示，「感謝老天爺賞賜，沒有下大雨，氣溫也沒有想像中冷，所以球員都完全投入比賽中，尤其是北市大在預賽擊敗上屆亞軍關西大學，他們的成長有目共睹，我看到了大家永不放棄、追求理想的精神。」