緬甸在層層限制下展開全國投票，但過去選舉日常見的年輕人排隊盛況不復存在。多個投票所觀察顯示，出門投票者以年長選民為主，年輕世代明顯缺席，也讓這場由軍政府主導的大選公平性再度受到質疑。根據外媒報導指出，自緬甸軍方5年前奪權以來，戰火與經濟衝擊迫使大量民眾離開家園，其中包括不少35歲以下、符合徵兵年齡的男性，以及為擺脫低迷景氣而外移的年輕人。即便仍留在國內，許多年輕人也對本次投票興趣缺缺，國際人權團體更直言，這場選舉缺乏實質意義。一名來自曼德勒、不願具名的20多歲男子向外媒表示，投票所「幾乎都是老人家」。他說，很多人不相信這場選舉的公平性，也不願參與「一團亂的事情」。在仰光市中心蘇雷佛塔附近的一處投票所，前來投票的多是長者、帶著孩子的母親，以及提著菜籃的家庭主婦。當地一名選務人員透露，投票結束前最後2小時，該投票所登記選民約1400人，實際投票人數卻不到500人。相較之下，2020年上一次選舉的投票率約7成。緬甸本次選舉採3階段投票，第一輪於當地時間28日上午6時啟動，涵蓋仰光、瓦城與首都奈比多等選區；第二輪預定於2週後舉行；第三輪暨最終投票日為1月25日。然而，這個人口約5000萬的國家仍深陷內戰，反抗軍控制區並未設置投票站，進一步削弱選舉的包容性。對此，聯合國表示，緬甸需要的是「自由、公平、具包容性且可信」的選舉，並強調將與緬甸人民站在一起，支持他們對民主的渴望。外界普遍認為，在年輕選民大量缺席、投票範圍受限的情況下，這場選舉恐難取得國際認可。