明(115)年228有3天連假，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,042架次，計80,913個座位數，並自今（29）日上午9時起開放訂位。明年228假期自115年2月27日(週五)至115年3月1日(週日)有3天連假，民航局規劃2月26日(週四)至3月2日(週一)為航空疏運期，共計5天。民航局指出，228連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。民航局指出，在各航線運能提供方面，澎湖航線506架次、36,018個座位數；金門航線450架次、38,974個座位數；馬祖航線86架次、5,921個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門及澎湖-七美航線)共計提供1,042架次、80,913個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段2月26日至2月28日臺灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。民航局近期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於連假期間機票為寶貴資源，民航局重申，民眾勿重複訂位，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前儘早通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，民航局強調，民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。