中央氣象署表示，未來一周有2波冷空氣侵襲台灣，首波冷空氣在周二（12月30日）抵達，跨年夜、元旦（12月31日至1月1日）又濕又冷，第二波冷空氣周五（1月2日）開始影響，威力可能達到強烈大陸冷氣團甚至寒流，民眾務必要留意氣溫、降雨變化。
今天的天氣：水氣還是偏多 基隆北海岸、宜蘭防大雨
12月29日今天的天氣，氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭下雨時間較長，且有局部大雨發生，桃園以北、花蓮、竹苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島則有零星短暫雨，其它地區則多雲。
氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及宜蘭21至23度，其它地區24至27度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東北東風至偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部清晨至上午局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天的天氣：東北季風增強 氣溫逐漸下滑
12月30日明天的天氣，氣象署提及，東北季風逐漸增強，新竹以北、東北部有短暫雨，苗栗、花東、恆春偶有局部雨，外出帶雨具較保險，中南部依然多雲到晴為主，日夜溫差較大，北部及東半部低溫14至17度，花東18度，白天高溫在北部及宜蘭18至22度、花東22至26度、中南部24至27度。
一周天氣：跨年北部、東部天氣差 冷氣團元旦後抵達
氣象署說明，跨年、元旦受到冷空氣影響，台灣各地早晚低溫14至19度，白天高溫在北部、宜蘭為19至21度、花東20至24度，中南部24至27度，中部地區日夜溫差大。
周五、周六（1月3日）則是另一波冷空氣影響，強度將達冷氣團等級，甚至更強，清晨各地可能會出現11至13度的氣溫，局部地區跌破10度，高溫在北台灣、宜蘭只有14至15度，整天偏冷，中南部、花東則是16至20度，是未來一周最冷的時段。
周二至周六，包含跨年和元旦，受到冷空氣影響，水氣集中在迎風面，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，在北台灣想要追到2026年首道曙光的機率較低。
資料來源：中央氣象署、環境部
