韓國現任總統李在明，今（29日）正式入駐青瓦台辦公，韓國總統府將改回以「青瓦台」代稱，象徵中斷近3年零7個月的「青瓦台時代」重啟，並與「龍山時代」正式切割。根據《韓聯社》報導，象徵韓國國家元首的「鳳凰旗」，已從龍山總統府撤下，改為在青瓦台升起。自1948年以來，青瓦台一直是歷任總統的官邸與辦公核心場所，惟前總統尹錫悅在2022年就職後，便以「擺脫帝王權力象徵、推動政治改革」為由，將總統辦公室遷至龍山國防部大樓，並開放民眾參觀青瓦台。自從李在明6月當選總統並就職後，便著手準備遷回青瓦台，辦公室搬遷工作於9日正式啟動，歷時約3週完成。分析指出，這次李在明重返青瓦台，釋放與尹錫悅政府時期，因戒嚴、彈劾等污點纏身的「龍山時代」，實現政治切割的明確訊號，展現擺脫龍山時代陰影、推動國家未來的決心。不過，回歸青瓦台是好是壞，韓媒認為目前仍說不準，畢竟該地點因其地理特徵和動盪近代史，曾被批評是脫離民意、威權運作的核心「宮殿」。報導也提到，「青瓦台時代」能持續多久，依然存在變數。據悉，李在明也主張任內將總統辦公室遷至世宗市，還曾向身邊人士透露「可能會在世宗市完成任期並退休」。