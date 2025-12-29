我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）26日正式承認，位於「非洲之角」的索馬里蘭（Somaliland）是獨立國家，率全球之先，雖然美國表態暫時不會跟進，但外界普遍認為，以色列此舉將重塑區域格局。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這對台灣是一個極為重要的訊號，更關鍵的是，台灣並非局外人。矢板明夫28日深夜在臉書粉專發文，直言近期國際局勢正悄悄發生質變，過去被視為「不可能」、「不能碰」的紅線，正在一條一條被跨越，索馬利蘭已於1991年宣布獨立，卻長期無法獲得正式國際承認，但這樣一個「條件不如台灣」的政治實體，如今卻獲得了國際影響力龐大的以色列承認，正是極具象徵性的案例。至於以色列為什麼要承認索馬利蘭，無論是為了地緣政治佈局、取得該國礦物優先開發權等戰略考量，對台灣而言，都是一個極為重要的訊號，因為台灣的民主程度、經濟實力、科技影響力、國際參與能力，都遠在索馬利蘭之上，如果連索馬利蘭都能在大國戰略計算下被承認，代表國際空間的灰色地帶正在擴大，台灣在國際上被承認的可能性，客觀上也正在一點一點提高。矢板明夫指出，台灣並非局外人，早在2020年就與索馬利蘭互設具有大使館功能的代表處，在農業、醫療、教育、能源與海事安全等領域展開深度合作。如今，以色列正式進場，使這條原本屬於「非主流外交」的路線，突然出現了新的延伸可能，尤其在當前中東局勢下，台灣和以色列的戰略距離，正在拉近。矢板明夫提到，近年中國明確站隊哈馬斯、敘利亞與伊朗，和以色列的關係急速惡化，政治互信幾乎降至冰點，在這樣的背景下，以色列勢必需要更多理念相近、立場清楚的夥伴，而台灣正好就具備民主價值、科技實力、對威權體系高度警惕等多項特質。最後，矢板明夫認為，台灣已經在索馬利蘭深耕多年，熟悉當地政治與社會脈絡，而以色列則擁有強大的安全、情報與科技能力，未來無論是在海事安全、港口管理、資源開發，甚至紅海-亞丁灣的戰略合作上，都存在潛在的「台灣—索馬利蘭—以色列」、三方互補的空間。