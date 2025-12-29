氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（29日）晨受到輻射冷卻影響，最低溫出現在新竹關西鎮11.6度，今日各地氣溫回升，但晚間東北季風增強，北台灣轉雨，跨年夜也將變天轉雨；元旦1月1日冷空氣開始南下，週五（1月2日）至週（1月4日）日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為2026首波強烈冷氣團，本島平地最低氣溫將降至7度以下，民眾屆時應注意保暖。
今晨新竹關西最低溫11.6度！跨年夜變天轉濕冷
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今日晨新竹以南有較強「輻射冷卻」，截至5：12，本島縣市平地最低氣溫前3依序為，新竹關西鎮11.6度，雲林古坑鄉12.3度，南投名間鄉12.6度。各地區平地最低氣溫約在13至15度。
吳德榮說明，根據今晨觀測資料顯示，東半部有零散低雲，所伴隨降水回波大部分在海上、大台北東側、宜蘭有零星降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫升；北舒適南微熱、各地早晚涼，宜、花偶有零星降雨的機率。
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，今晚起至週三（31日）東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、亦逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。
週五2026首波冷氣團襲來！全台低溫跌破7度以下
根據最新模式模擬顯示，週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五（2日）至週（4）日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。
吳德榮最後表示，週四、五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲。週六、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。4日白天起冷空氣減弱、6日則另有一股冷空氣抵達；不過，無論歐、美的傳統動力模式或AI模式，對4日之後的模擬，準確度已降低，且持續調整；應再觀察，勿急下定論。
中央氣象署表示，今日氣溫稍回升，北東較陰雨，中南留意晨霧；週三跨年北部、東部雲多局部有雨，看曙光要碰運氣，體感濕涼，戶外跨年請建議穿著防風防水外套；元旦夜過後冷氣團報到，各地氣溫將明顯下降，局部地區可能低於10度，各地冷得有感，提醒民眾做好保暖準備。
⚠️陸上強風特報
影響時間：29日晨至30日晚上
黃色燈號：新北市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
