天氣風險公司分析師薛皓天表示，今（29）日迎風面北部、東部陰時多雲偶雨，中南部日夜溫差大。明後天（12月30日至12月31日）東北季風增強，跨年北部、宜蘭降雨明顯且氣溫下滑，元旦（1月1日）冷空氣再增強，周四深夜至周五清晨（1月2日）最冷，低溫下探11度，後續仍有多波冷氣團影響。
今天天氣最溫暖 中南部日夜溫差大
薛皓天說明，今天迎風面北部、東部陰時多雲，局部地區有短暫陣雨，新竹以南、台東多雲時晴，北部以南山區局部也有短暫陣雨機會。北部、東北部整日氣溫17至22度，中部高溫23至25度，南部25至27度，中南部白天溫暖，夜間受輻射冷卻帶來明顯溫差，局部有14至16度低溫機會。
周二東北季風增強 跨年天氣濕冷為主
薛皓天指出，明後兩天受東北季風增強，水氣增多，苗栗以北、宜蘭有雨，台中以南多雲到晴，跨年當天降雨比較明顯，北海岸、宜蘭、北部山區局部有大雨機會，桃園以北、宜蘭都有短暫陣雨。
跨年氣溫方面，受東北季風影響，氣溫逐步下滑，北部高溫在20度以下，中部以南高溫23至26度，花東為23至25度，西半部地區仍要注意輻射冷卻影響，日夜溫差大，預估夜間局部仍有14至16度低溫。
元旦冷氣團挑戰寒流 最冷氣溫剩5度
薛皓天提醒，元旦冷空氣將再增強，苗栗北部、東部有短暫陣雨，中南部多雲時晴；苗栗以北及宜蘭白天高溫在20度以下，台中以南23至26度，花東22至24度，入夜冷空氣增強為冷氣團等級，周四深夜至周五清晨最冷，北部、西半部空曠處有11至13度低溫，東部有13至15度低溫。
周五受大陸冷氣團較乾，水氣逐漸減少，北部、東部多雲時陰，新竹以南晴到多雲。中北部、宜蘭高溫僅15度，中南部高溫17志23度，花東高溫19至20度，夜間至清晨，各地持續有11至13度低溫出現，近山區只有5度左右低溫，若台北測站氣溫降至12度，就有機會成為強烈大陸冷氣團，甚至寒流等級。
薛皓天總結，2026年1月上旬大致是東北季風的環境，其中將有幾波明顯冷空氣南下，除了周末的冷氣團影響，預估下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
