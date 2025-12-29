2026年跨年夜即將到來，101跨年煙火每年都有眾多人潮，選擇正確的地點看煙火格外重要，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，觀看101煙火，風向、風速、降雨都必須考量，基本的口訣是「站在上風處看煙火，畫面最乾淨」，站在「下風處」容易被煙霧蓋住。
林得恩說明，跨年晚間至元旦清晨（12月31日至1月1日），台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向在東北風至偏東風之間，風速每秒3至8公尺，煙霧會往西南到偏西方向飄移。
最佳觀賞方位部分，林得恩指出，以101的東側、南側最推薦，包括「國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍、吳興街、福德街一帶高處。」
林得恩提及，如果跨年夜當天下雨，雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度，這時雨勢大小就比風向更為重要，「近距離觀賞勝過高視角遠處眺望佳。」
根據歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間；所以，建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳。
