▲憲訴法：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

▲國民黨同溫層社群：憲訴法相關貼文 貼文數據分析（圖／QuickseeK提供）

▲憲訴法：網路負面聲量留言內容 主題風向分析（圖／QuickseeK提供）

立法院去年底於在野陣營主導下，通過《憲法訴訟法》修正，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，然而同時因為新任大法官的提名始終未能在立法院通過，現任大法官僅有8人，憲法法庭僅剩下決定受理案件、不受理案件的功能，無法做成違憲裁定，等於實質停擺。在今年12月19日，憲法法庭在僅有8名現任大法官的情況下，做出今年第一個（114年憲判字第1號）判決，宣布去年12月底修正的《憲訴法》違背憲法正當立法程序、權力分立原則，牴觸憲法，應自判決公告日起失效。不過8名大法官中，有3名大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，認為憲法法庭未依法組成，不具審判權，直指另外5名大法官作成的判決應為無效。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察憲訴法議題的網路聲量趨勢，在114年憲判字第1號判決出爐前，就因為行政院宣布不副署，連帶引起不少憲法法庭無法運作、憲訴法修法的相關討論，連日來都有數千甚至上萬則，到19日憲法法庭判決出爐，當天聲量一舉衝上7萬398則，此後連續5天聲量都超過2萬則，討論熱烈。其中，熱門話題包括藍委邱鎮軍指控賴清德搞司法戒嚴，將憲法法庭「家法化」，利用憲法法庭完成沒坦克和軍隊的司法政變；還有媒體報導憲法法庭重啟，網友感到震撼，報導稱，在網路上某個YT頻道的民調有96%網友認為「大法官自己不守法，很丟臉」，也成為熱門話題。近10天以來，藍營同溫層在社群媒體上對《憲訴法》的討論狀況可說是相當熱烈，藍營社群發文總數達119篇，總互動數17萬2752次，國民黨全面啟動，包括藍委羅智強、徐巧芯、柯志恩、王鴻薇、吳宗憲都貼文痛批賴清德。綜整藍營社群的發文內容面向包括「批憲法法庭違法與程序不正義」、「批賴卓體制獨裁與毀憲亂政」、「倡議政治反制行動與法律攻防」、「引用憲法法庭內部異議佐證」、「批雙重標準與類比諷刺」。其中對憲法法庭違法的批判最多，有74.79%發文都強烈譴責憲法法庭，指責賴卓體制的文章也不少，有57.14%發文都提到相關內容，此外，31.93%的藍營社群發文也不忘倡議反制行動，21.01%發文提到憲法法庭的內部矛盾，15.97%批評雙重標準。分析《憲訴法》議題的網路負面聲量留言內容主題，可發現輿情認為司法公信力崩盤，法理程序成為最大破口，在熱門討論面相中，該主題聲量佔了近35%（包括14%認為大法官公然違法、11%認為人數不夠的判決本身也沒有效力、9%批評判決違法）；而認為這是獨裁專制者，聲量有30%。其他還包括藍綠對抗的呼聲也約35%（13%嗆藍白不爽的話就倒閣、13%認為應該要罷免總統、10%認為執政黨應該下台）。從網路輿情可以清楚發現，憲法法庭作出的《憲訴法》修法無效判決，讓網路輿情沸騰，藍營更宛如撿到槍跳起來猛打，憲法法庭人數不足而開會的「程序不正義」問題被凸顯，更被上綱直指執政黨想要用司法來解決當前的政治僵局，削弱其判決的公信力，一旦大法官憲政評議失去中立性，恐釀成政治醜聞，如此一來，不單無法解決政府當前問題，恐還會製造更大的憲政崩壞危機。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com