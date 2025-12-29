我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人黃子佼11年前成為偷拍論壇「創意私房」的付費會員，並持有，一審判刑8個月無法緩刑，二審以黃子佼和解37名被害人並賠償完畢，改判1年半、緩刑4年，因他的限制出境期限將屆，高等法院今天上午傳喚黃子佼出庭，大批媒體守候在法院門口卻撲空，原來他因為，只有委任律師到場，開庭8分鐘就結束。黃子佼是否主張二審宣判後可以出國？根據了解，律師在庭上「該主張的利益都主張了」，法官並未當庭裁定是否延長限制出境，諭知候核辦。黃子佼二審「撒錢免關」策略看似收到成效，但仍未「安全下莊」，依據二審判決，檢方偵辦本案依被害者到案先後分為兩波起訴，去年(2024）5月第一波35人、今年4月第二波12人，合計47人，黃子佼與其中37人調解成功，仍有10名被害女子因「未到案」、「無法辨識身分」而無法得知她們是否願意原諒黃子佼，甚至有警方已找來問案，卻否認是影中人的情形發生，北檢今年4月針對12名被害者共586部影片的部分提起第二波起訴時，第一波35人、2259部影片的部分已在去年年底對黃子佼判刑8個月，並進入二審程序，因此當時檢方將第二波起訴移送併案給高院審理，不過在二審判決的說明中，高院合議庭指出：「檢察官移送併辦之其他性影像部分，若干性影像無法辨別被害人身分，其餘影像中疑似之被害人均未曾到案接受警詢、偵查製作筆錄，甚且有人於警員聯繫時否認有拍攝相關性影像，因而無從確認此等部分性影像是否為其本人所拍攝及其拍攝時年齡為何，尚難就此部分對被告論以上開罪名，故應退由檢察官另行依法處理。」在黃子佼對照二審認定37人已和解、退回檢方偵辦的10人都來自第二波起訴，可知黃子佼對於浮出檯面這37人賠錢道歉，雖然二審刑度比一審更重，但有宣告緩刑，讓黃子佼躲過入獄的下場，不過北檢已收到高院退回「未現身10人」的消息，會依法重新調查。