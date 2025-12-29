我是廣告 請繼續往下閱讀

從價值導向，轉向利益計算

模糊性正在失去嚇阻效果

台灣接下來該怎麼做

白宮於2025年發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS），多數討論仍聚焦在其熟悉語彙上：「美國優先」，以及以經濟實力取代意識形態動員。然而，對台灣而言，這份文件真正值得關注的，不在於它重複了什麼，而在於它改變了美國對外承諾的邏輯。這份戰略並未放棄台灣，也未為中國的脅迫或侵略背書。但它確實提高了美國承諾的不確定性，凸顯更為明確的交易式(transactionalism)思維，並將更多責任轉移給區域行為者。對台北而言，風險不在於 NSS 說了什麼，而在於它刻意沒有保證什麼。在拜登政府時期，以及川普第一任期內，美國對台政策的論述多半建立在道德與意識形態框架上——民主對抗威權、自由對抗脅迫。2025 年的 NSS 則標誌著一個清楚轉向：美國的對外參與，將更直接地錨定於具體國家利益，包括經濟韌性、軍事效能與戰略清晰度。在這種世界觀下，盟友與夥伴不再只是共享價值的對象，而必須證明自身對美國戰略目標的實質貢獻。安全承諾不再是象徵性的，而是附帶條件(conditional)與成本評估的選項。台灣長期受益於華府跨黨派共識：台灣防衛攸關美國在亞洲的信譽。然而，NSS 明確指出，美國是否、以及如何支持台灣，將更多取決於台灣的存續對美國權力、繁榮與安全的實際影響。這意味著，民主價值仍然重要，但已不足以構成穩固的戰略基礎。台北必須讓華府清楚看到，支持台灣所帶來的戰略和經濟收益，超過美國為此承擔的政治與軍事成本。NSS 重申美國反對任何單方面改變台海現狀的行為，並強調在印太地區維持嚇阻的重要性。然而，與以往戰略文件相比，它在同盟承諾與行動清晰度上明顯收斂。支持者或許認為，這樣的表述有助於保留彈性、避免不必要的升高風險。但問題在於，嚇阻不只來自能力，更來自對手對「行動意願」的判斷。過度依賴模糊，而缺乏清楚紅線，反而可能被視為決心不足。對台灣而言，這種模糊正變得愈來愈危險。北京擅長運用灰色地帶手段，持續測試門檻與反應速度。一個強調克制卻缺乏具體承諾的戰略，可能不是防止衝突，而是降低試探成本。2025 年的 NSS 清楚要求台灣做出調整。第一，台灣必須重新塑造自身的戰略敘事。僅以民主價值作為對外溝通核心已不足夠。台灣應更明確地強調其在經濟安全、先進製造、人工智慧供應鏈，以及印太防衛架構中的不可替代角色，讓自身利益與美國戰略深度綁定。第二，台灣必須加速強化國內安全基礎建設。不對稱戰力、關鍵物資儲備、社會韌性與民防體系，不只是防衛準備，更是對外傳遞決心的訊號。在一個交易化的安全環境中，「準備程度」就是信任的貨幣。第三，台灣必須認清，國內政治鬥爭已產生直接的外部戰略後果。國防預算反覆延宕、圍繞安全議題的政治惡鬥，對外並不會被解讀為民主多元，而更可能被視為戰略猶豫。這不僅拖慢關鍵能力的形成，也削弱嚇阻可信度(credible deterrence)，為對手創造可被利用的不確定窗口。對北京而言，這降低了灰色地帶施壓的風險；對華府而言，動搖的不是軍事能力，而是介入的政治正當性。第四，台灣必須正視一個不舒服的現實：戰略模糊對弱者的傷害大於強者。台灣的價值與決心愈清楚，北京誤判的空間就愈小，華府猶豫的理由也愈少。在安全承諾日益交易化的時代，內部在國防安全議題上的團結，本身就是戰略資產。對台北而言，川普新的《國家安全戰略》提出的核心問題並不在於美國是否仍支持台灣，而在於：台灣是否已準備好適應一個更交易化、以利益為導向、且承諾更具條件性的美國戰略姿態。未來台灣的安全，將不再主要取決於華府說了什麼，而取決於台灣是否讓自己成為美國利益與區域穩定中不可或缺的一環。這個窗口仍然存在，但正在迅速縮小。●作者：許毓仁／華府哈德遜智庫資深研究員、前立法委員 、哈佛甘迺迪政府學院碩士。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com