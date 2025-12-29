我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣跨年越來越沒氣氛了？一票人含淚認同：沒有節日感覺

以「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎」一句話透露心聲，認為今年完全沒有跨年的氣氛，也沒有年底準備迎接新年的感受。

▲台灣每到跨年各縣市都會推出各項活動，但有民眾認為今年跨年特別沒氣氛，隨即釣出眾多台灣人共鳴。（圖／台南市政府提供）

出門根本找罪受！跨年被嫌無聊「3原因」曝光

不少人認為跨年越來越無聊主因，通常與年紀增長、活動同質化、人潮擁擠等狀況有關

▲不少人抱怨，每年跨年不是演唱會就是煙火，早已失去新鮮感，也對晚會表演者不認識而感到無感。（圖／NOWNEWS資料照）

▲近年來越來越多人跨年不愛出門慶祝，寧願待在家煮火鍋、看劇滑手機過節。（圖／取自photoAC）

不只台灣人不愛出門跨年！美國人高達6成寧願在家滑手機、睡覺

只有24%人想和親朋好友一起迎接2026年，有高達35%人只想在家追劇，20%則打算提早入睡，少數10%人會在跨年時滑手機查看社群媒體資訊。

但對於Z世代來說結果則相反，年輕族群高達36%願意出門找樂子，造成這種現象最大原因則與「螢幕成癮」有關。

這並不代表人們對於開派對沒有興趣，而是展現人們社交能力逐漸流失問題

▲社群網路應用程式Sunny針對3000人進行調查，只有24%人想和親朋好友一起迎接2026年，有高達35%人只想在家追劇。（示意圖／NOWNEWS資料照片）

一個人跨年在家不無聊！內行「4招」找回樂趣

建議可以尋找特色體驗

是前往特色景點歡慶跨年

可以試試與朋友舉辦主題派對

參考外國人慶祝方式，吃12顆葡萄求好運