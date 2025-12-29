2026年倒數3天即將到來，各縣市接連推出跨年演唱會，不少民眾也早已安排跨年活動迎接2026年，但有網友認為「今年很沒有跨年的感覺嗎」，抱怨跨年活動變得越來越無聊、沒有氣氛，而引來眾多台灣人共鳴，指出背後原因與「年紀增長、活動同質化、人潮擁擠」等有關。不愛跨年趨勢不只在台灣，根據社群網路應用程式Sunny調查，美國方面也有高達6成人寧願在家滑手機、追劇，也不願出門慶祝。
台灣跨年越來越沒氣氛了？一票人含淚認同：沒有節日感覺
近日有網友在Threads發文，以「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎」一句話透露心聲，認為今年完全沒有跨年的氣氛，也沒有年底準備迎接新年的感受。貼文曝光後，瞬間引發眾多台灣人共鳴，吸引5.2萬人按讚、上千人轉發。
不少台灣人在留言區也分享看法，坦言「從大一以後就沒再出門跨年過節了」、「出社會後，就沒有節日的感覺了」、「隨著年紀逼近30，晚會的藝人認識的越來越少，就沒有特別想看」、「現在只覺得安全在家比較重要，完全不想出去人擠人找罪受」。
出門根本找罪受！跨年被嫌無聊「3原因」曝光
綜合網友們意見，不少人認為跨年越來越無聊主因，通常與年紀增長、活動同質化、人潮擁擠等狀況有關。許多人出社會後體力不如以往，或有些人肩負家庭責任，跨年時不再熱衷於出門人擠人。也有不少人抱怨，每年跨年不是演唱會就是煙火，早已失去新鮮感，也對晚會表演者不認識而感到無感。
不僅如此，也有許多人提到每到跨年時段，許多熱門地點如台北101等，因跨年活動導致人潮爆炸，只能人擠人、完全無法好好享受跨年喜悅，體驗不佳，寧願待在家裡看電視或直播，與三五好友們聚會。
《NOWNEWS今日新聞》記者同樣有類似感受，學生時期非常愛與朋友們在跨年時外出聚會、看演唱會，甚至還會選在倒數時放煙火慶祝難得的日子。但隨著年紀增長，反而與幾位朋友窩在家中煮火鍋慶祝更為舒心，跨年演唱會直播也不會固定收看。
不只台灣人不愛出門跨年！美國人高達6成寧願在家滑手機、睡覺
事實上，不只台灣人有跨年不想出門、變無聊等想法，根據「紐約郵報」（New York Post）報導，社群網路應用程式Sunny針對3000人進行調查，只有24%人想和親朋好友一起迎接2026年，有高達35%人只想在家追劇，20%則打算提早入睡，少數10%人會在跨年時滑手機查看社群媒體資訊。
本項調查顯示，不少美國人同樣跨年不愛跨年聚會，每4位受訪者就有一位不想參加派對，甚至有五分之一民眾透露，與其在跨年夜出門玩，不如花時間去看牙醫；但對於Z世代來說結果則相反，年輕族群高達36%願意出門找樂子，造成這種現象最大原因則與「螢幕成癮」有關。
Sunny行為科學負責人、心理學家史密斯（IainSmith）解釋，根據調查結果凸顯了「派對赤字」（party deficit）趨勢，人類正在從社會性的靈長類動物演化成與螢幕互動的哺乳類動物，在跨年這天更是明顯，但史密斯表示，這並不代表人們對於開派對沒有興趣，而是展現人們社交能力逐漸流失問題。
一個人跨年在家不無聊！內行「4招」找回樂趣
但跨年無聊也只是一部分人的感受，還是有許多人認為跨年值得期待，相當關注演唱會表演。倘若你想在今年年底找回跨年樂趣，建議可以尋找特色體驗如迎接曙光，或是前往特色景點歡慶跨年，如溫泉區、夜景餐廳。
若是愛在家過節的人，可以試試與朋友舉辦主題派對，如變裝派對、桌遊之夜、家庭KTV等，也可以準備電影馬拉松，或是參考外國人慶祝方式，吃12顆葡萄求好運等，透過「跳脫框架」找到讓自己舒服且有意義的慶祝方式，不論是熱鬧或安靜，都能讓2026年有個好的開始。
