12月31日即將迎來2026跨年，而近幾次跨年「吃12顆葡萄」的轉運儀式突然爆紅，源自西班牙百年前的跨年傳統，象徵為來年12個月份祈求好運，也有人視為求桃花的神招。不少網友分享親身實測，很多人成功脫單、轉運成功，當中還包含歌手魏如萱（娃娃），讓一票人今年躍躍欲試。但小兒科醫師巫漢盟提醒，快速吞食小顆水果存在噎食風險，尤其孩童更需特別留意，想轉運不必非得在幾十秒內吞完葡萄，慢慢吃完也可以有同樣效果。
跨年吃12顆葡萄轉運脫單！源自西班牙傳統 由來一次看
跨年夜「狂吃12顆葡萄」再度成為熱門話題，這項看似神祕的轉運儀式，其實並非近年網路流行，而是來自西班牙流傳百年的新年習俗。當地人在午夜鐘聲響起時，隨著每一聲鐘響吃下一顆葡萄，必須在12聲結束前全部吃完，象徵新的一年12個月都能順利平安，若未完成，則被認為可能諸事不順。
這個傳統最早可追溯至19世紀末，但真正普及是在1909年。當時西班牙阿利坎特地區葡萄盛產過剩，農民與商人結合民間信仰，推廣「除夕吃12顆葡萄招好運」的說法，成功化解滯銷危機，甚至連王室也跟進，逐漸演變成全國性的新年象徵，並隨移民傳播到世界各地。
受到這項文化影響，每逢跨年前夕，西班牙超市都會販售方便入口的「12顆裝葡萄杯」，多選用無籽綠葡萄，讓民眾能在倒數時順利完成儀式。曾有台灣網友分享在西班牙跨年的畫面，只見現場群眾低頭猛吃葡萄，場面相當壯觀。
跨年吃12顆葡萄有用嗎？一票人實測點頭 魏如萱也成功了
近年網路更流傳，最後一顆葡萄被視為「戀愛關鍵」，不少人會在吞下時默默許下感情願望。這股風潮也被台灣民眾「在地化」，多半改為在跨年前最後20秒開始吃，12顆葡萄分別對應新的一年12個月份，邊咀嚼邊在心中為工作、感情、健康等立下目標，當作是跨年的儀式感。
一名網友在Threads上發文分享，她2024跨年時在家吃12顆葡萄許願交到男朋友，當時還邊吃邊笑，因為覺得太荒謬，沒想到真的在2025年迎接新戀情，讓她驚呼：「我在這邊跟大家分享，這比每年生日都許要交到男朋友還有用，去吃葡萄吧大家～」
另外，也有人表示：「跨年吃綠葡萄是有用的，望周知」、「沒錯！去年親自實驗，有用，請各位今年把握」。但也有人直言，「並沒有，去年吃到快吐出來，一個願望都沒成真」、「去年吃了，但今年還是單身所以應該是沒成功」、「根據2024跨2025狼吞虎嚥的經驗：沒用」，效果因人而異。
值得一提的是，歌手魏如萱去年跨年就曾吞12顆葡萄並將影片PO上網，沒想到真的在今年7月認愛小21歲的男網紅Ian。近期她還甜蜜透露，男方目前雖然人在紐約念書，但兩人幾乎天天視訊、互相報備行蹤，穩定地展開遠距離戀愛。
跨年吃12顆葡萄要小心！厄瓜多曾有男童噎死 醫師示警風險
不過醫師也提醒，這類快速吞食行為仍潛藏風險。2019年厄瓜多曾發生一起悲劇，一名3歲男童聽聞西班牙跨年習俗後，在家中於倒數時連吞12顆葡萄並配合鐘聲，疑似因進食過急導致異物卡喉，當場在家人面前倒下。男童緊急送往比斯開灣內希洪（Gijon Bay of Biscay）的醫院搶救，仍因窒息時間過長，歷經1小時急救後宣告不治。
對此，小兒科醫師巫漢盟提醒，堅果、糖果、果凍以及小顆水果都屬於高風險噎食食物，進食時務必提高警覺。若不慎發生哽塞，1歲以下幼兒應立即進行「拍背壓胸法」，1歲以上則需立刻施行「哈姆立克法」，爭取黃金救援時間。
