▲關愛之家的部分孩子罹患罕見疾病，照顧需求更為複雜。（圖／媽媽餵提供）。

聖誕節前夕，母嬰品牌「媽媽餵」前往「台灣關愛基金會」關愛之家，捐贈大量母嬰物資如尿布、洗護用品等，也深入孩子生活場域了解照顧現況，並與工作人員面對面交流，期盼未來能提供更長期且結構性的支持計畫，以實際行動關懷弱勢孩童。「媽媽餵」品牌督導與關愛之家創辦人楊婕妤，共同見證這場溫暖的連結交流。作為母嬰領域的專業品牌，「媽媽餵」繼以實際資源投入，響應嬰幼兒照顧需求之後，將擴大計畫推出「你捐一箱，媽媽餵再捐一箱」活動，希望讓每一份善意能擴大延續，讓更多愛心參與者感受到這份幸福感，攜手把公益力量做大。「台灣關愛基金會」關愛之家成立近40年，以收容照顧黑戶寶寶為主。這些孩子多數出生在外籍移工爸媽懷裡，因擔憂遭遣返不敢產檢，導致生產與成長時面臨極高風險，創辦人楊婕妤表示：「有孩子一出生就缺氧死亡，也有媽媽大量出血無人援助，後續照顧困難重重。」目前機構收容超過200名孩童，其中超過150位需要每日更換尿布、養育清潔等照顧，資源需求龐大，更有部分孩子因特殊情況，成長歷程與一般孩子不同，突顯他們對於社會支援的迫切需求。「 媽媽餵」此次捐贈大批尿布、洗護用品等，並針對孩子實際使用習慣給予機構專業建議，給予最大幫助。關愛之家創辦人楊婕妤感謝表示：「這些孩子是社會中最需要被看見的一群人，尤其是非本國籍寶寶，他們無法就學、無法正常就醫，但卻和每一位孩子一樣，有著被尊重與被愛的權利。」媽媽餵不只提供物資，更踏入他們的生活空間，這份陪伴的力量，對孩子來說無比珍貴。面對這些需要幫助的孩子，媽媽餵創辦人也分享品牌長年關懷母嬰的初心，希望能真正幫上忙。因為，只要有人因為媽媽餵的付出而感到幸福，一切就值得。媽媽餵表示，後續將擴大計畫推出「你捐一箱，媽媽餵再捐一箱」活動，希望讓每一份善意能擴大延續，攜手把公益力量做大。「媽媽餵」深耕公益多年，從早產兒基金會提供專屬物資與支援新生兒家庭開始，到近期花蓮地震賑災行動中，率先捐贈大量清潔用品投入救援，媽媽餵持續透過實際行動回應社會需求。這次與關愛之家攜手，是品牌理念與實務結合的體現，也是對母嬰品牌定位的延伸，期盼未來能與更多企業、機構團體合作，將這份孩子都應該被愛的初心延續下去。