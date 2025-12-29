六福村主題遊樂園昨（28）日發出公告，宣布園區內禁止顧客攜帶外食以及「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」等物品入園，公告內容立刻遭到大批網友罵翻。對此，今（29）日六福村再度發布最新公告改稱「以檢查代替禁止」，將繼續開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園。
六福村宣布禁帶外食、拖車用具！公告原因曝光
六福村樂園昨（28）日發布公共安全措施公告，園方表示，考量園內動線順暢、公共衛生及食品安全，「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」即起不開放遊客攜帶入園，也不開放攜帶外食。
六福村補充，關於禁帶外食規定，嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食，則不包括在禁止範圍內，甚至溫馨提醒「園區皆有提供餐飲服務」。
然而公告一發出，卻立刻被大批家長、遊客罵翻，「這限制也太多了」、「身為家長，摺疊車是我們在園區內的後勤堡壘，裝著孩子的飲水、保暖衣物，更是孩子排隊累時唯一的休息椅」、「禁帶外食，那你們的餐飲價格，就要平價一點啊」，甚至還有家長在當天就因為這個公告，導致推車無法進入園區，只能走回停車場放置推車。
社群反應一面倒！六福村急修正政策
面對排山倒海的負面評論，六福村於今（29）日稍早再次發出公告，宣布調整公共安全措施措施，表示未來將以「檢查」代替「禁止」，並會開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園。
六福村也呼籲遊客入園時，使用推車時請留意周遭環境，請勿佔用公共空間或妨礙動線，尊重其他遊客的權益，共同維護良好的遊園品質。
資料來源：六福村臉書
