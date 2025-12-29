我是廣告 請繼續往下閱讀

IG年度回顧上線！一次重溫2025精彩瞬間

▲只要打開IG限時動態，點選「輪到你了」年末限定範本，就能將相簿中的照片與影片自動編排成風格一致的分享內容，還能進一步使用Edits跨年限定影片工具包，剪出屬於自己的年度總整理。（圖／Instagram提供）

IG跨年彩蛋誠意滿滿！輸關鍵字觸發超好玩

▲只要在便利貼或限時動態留言中輸入「Happy New Year」、「新年快樂」等祝賀文字，或搭配各式慶祝emoji，就能即時觸發專屬特效。（圖／Instagram提供）

IG全新功能「追星必學」！一鍵轉發限時動態

年末進入倒數，IG（Instagram）推出多項跨年限定功能，讓告別舊年、迎接新年的過程充滿儀式感。無論是回顧一整年的精彩片段，還是送上新年祝福，只要在便利貼或限時動態留言輸入指定的新年關鍵字，就能立即觸發期間限定的跨年彩蛋，讓祝賀文字瞬間升級為派對級視覺效果。此外，全新一鍵轉發限時動態功能同步上線，讓熱門話題、聚會瞬間分享更即時，從回顧到迎新，讓跨年回憶一次到位。想快速整理專屬於自己的年度回顧，只要打開IG限時動態，點選「輪到你了」年末限定範本，就能將相簿中的照片與影片自動編排成風格一致的分享內容，搭配跨年期間限定字體與設計元素，整體視覺就像一張精心製作的數位賀卡。完成限時動態後，還能進一步使用Edits跨年限定影片工具包，將一年中的歡笑、日常趣事與暖心時刻串連成精華影片，輕鬆剪出屬於自己的年度總整理，為迎接2026留下最有感的開場。除了回顧功能，跨年彩蛋也是今年的亮點之一。只要在便利貼或限時動態留言中輸入「Happy New Year」、「新年快樂」等祝賀文字，或搭配各式慶祝emoji，就能即時觸發專屬特效，讓原本單純的文字祝福，多了滿滿節慶氛圍。不只如此，在迎接新年的關鍵時刻，經典背景音樂同樣不可或缺，只要在便利貼中分享IG音樂庫裡的Katy Perry〈Firework〉、Mariah Carey〈Auld Lang Syne〉，或ABBA〈Happy New Year〉，旋律播放的同時，也會同步觸發期間限定的音樂彩蛋，替跨年瞬間加分。IG同場加映全新「一鍵轉發限時動態」功能，讓分享變得更快速、互動更加即時。對追星族或粉絲來說，可以即時轉發偶像的限時動態，第一時間與同好交流；聚會合照或節慶活動紀錄，也能在未標記朋友的情況下輕鬆分享。若不希望自己的限時動態被轉發，只要在設定中的「分享和重複使用」關閉「將限時動態分享到限時動態」，或直接將帳號設為私密帳號，即可控管分享權限。