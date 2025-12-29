2025年來到尾聲，本週三即將迎來一年一度的跨年晚會盛會，你想好要去哪裡迎接全新的2026年了沒？《NOWNEWS》特別為大家整理六都跨年晚會地點、煙火攻略、演唱會卡司等，今年眾多韓星都將來台一起迎接2026年，包括KARA、Apink等女團駕到，讓民眾一文掌握最新跨年資訊。
一、2026台北最High新年城
台北跨年今年卡司非常盛大，邀請女團KARA睽違12年重新回到台灣舞台壓軸演出，讓許多粉絲都相當期待，今年101預計施放360秒的煙火，主題定調「SPARK 101」，首次與「台北流行音樂中心」合作，由三金製作人盧律銘擔任音樂總製作人，將有4首原創音樂、1首流行音樂搭配煙火綻放，打造專屬於台灣的跨年聲音，邀請民眾到現場一起嗨！
📍時間地點：19:00-01:00台北市政府前市民廣場
📍主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
📍演唱會完整卡司：KARA、Bii畢書盡、蔡健雅、韋禮安、李千娜、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、安心亞、高爾宣、GENBLUE 幻藍小熊、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女
二、2026新北淡水1314跨河煙火
每年都搶先全台施放的2026新北淡水煙火，今年雙主場加上由法國團隊「Groupe F」操刀設計長達13分14秒的跨年煙火，35520發為歷年最多，演唱會卡司邀請到MAMAMOO華莎、日本歌手樋口愛壓軸等，民眾可以看完淡水煙火再衝101繼續嗨過跨年！
📍時間地點：16:30-21:30淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸
📍主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、江振愷Terry、林姮均
📍演唱會完整卡司：淡水漁人碼頭/YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、蕭煌奇、李炳輝X全方位樂團、華莎HWASA壓軸
八里左岸/OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、韓國新女團Baby DONT Cry、日本歌手樋口愛壓軸
三、2026桃園ON AIR跨年晚會
輸人不輸陣！桃園今年邀請到超人氣韓國女團Apink壓軸演出，也邀請許多實力派歌手接連登場，包括溫嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安等，打造大型KTV現場，帶領大家一起迎接2026年！
📍時間地點19:00-00:30樂天桃園棒球場
📍主持人：唐綺陽、KID、Dora謝雨芝
📍完整卡司：Apink、宇宙人、徐若瑄、溫嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團
四、2026台中最強跨年夜
今年台中再度打造「含金量最高」的跨年演唱會，邀請三金大滿貫盧廣仲領軍、由人氣樂團告五人開場、金曲樂團麋先生、TRASH以及最佳演唱組合動力火車接力開唱；另外蕭敬騰睽違5年在台灣跨年，搭配主持人阿Ken妙語如珠，肯定會有不同火花出現！倒數後也將施放180秒中高空煙火，陪伴民眾一起迎接2026年。
📍時間地點18:00-01:00水湳中央公園
📍主持人：阿Ken、蔡尚樺
📍完整卡司：蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生 MIXER、TRASH、小樂 吳思賢、怕胖團 PAPUN BAND、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、JUD 陳泳希、無双樂團、PALLAS 帕拉斯、Mavis 瑪菲司、DJ Double K -風情萬種KTV
五、2026台南好Young跨年演唱會
每年話題度超高的台南跨年晚會，日前耶誕跨年活動已經驚艷不少粉絲，這回跨年晚會又是再度齊聚台韓日港高人氣卡司，包括韓國超人氣女團STAYC、男團ALL(H)OURS；理想混蛋、9m88今年唯一場跨年演出；還有日本全能藝人鈴木愛理，以及今年拿下金曲三大獎項的「台南女兒」李竺芯也要回家鄉陪民眾跨年啦！
📍時間地點18:00-00:30永華市政中心西側廣場
📍主持人：吳建恆、徐凱希
📍完整卡司：STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生 MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、FEniX、康康、JADE、F.F.O、Angie安吉
六、2026高雄雄嗨趴跨年演唱會
今年高雄找來剛新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵合體演出，屆時肯定有無數粉紅泡泡，也邀請到各大熱門歌手一起來迎接新年，包括告五人、八三夭、滅火器、芒果醬等，壓軸邀請到Water Bomb水彈女王權恩妃火辣降臨高雄，粉絲都超級期待！倒數結束後也將施放6900發、240秒的煙火一起迎接新年。
📍時間地點19:00-01:00夢時代
📍主持人：陳漢典、阿本、木木
📍完整卡司：權恩妃、告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、熊仔、陳忻玥、洪暐哲、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、邱淑蟬、陳漢典、阿本、木木、台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars
資料來源：台北市政府、桃園市政府、新北市政府、台中市政府、台南市政府、高雄市政府
