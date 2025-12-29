我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北的新年將由最熱血的「紅潮」開啟！臺北台新戰神今日（29日）宣布，將於 1 月 10、11 日及 17、18 日重返主場，聯手中華職棒味全龍推出《當紅不讓》主題活動。屆時吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、張政禹等頂尖球星將現身和平籃球館，不僅舉辦簽名會，更將挑戰「一日主場主持人」，讓球迷在職棒休賽季也能感受龍將們的滿滿活力。本次聯名活動陣容豪華，1 月 10 日首波由強打吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻與張政禹領銜登場；11 日由郭天信、劉俊緯與曹祐齊接棒；17 日則有李凱威、曾聖安與拿莫・伊漾到場應援。球星們除了與粉絲互動，更將客串主持人帶動應援氣氛，展現不同於棒球場上的驚喜面貌。除了球星，啦啦隊更是焦點所在！Taishin Wonders 將與小龍女帶來跨界開場演，連續兩個週末呈現不同舞碼。馬妹、佩霓、蘿拉等女孩將與小龍女璦昀、張晴、小蛙等同台，1 月 18 日更將舉辦聯合拍照會，預計將引發球迷排隊熱潮。此外，主場更推出超吸睛的進場禮——「留聲吊飾」。這款限量吊飾收錄了戰神雷蒙恩、錢肯尼，以及龍將劉基鴻、李凱威的驚喜留言。其中錢肯尼首度挑戰閩南語日常關心，雷蒙恩則以「萌恩」語調撒嬌應援，驚喜小語等待球迷進場解密。目前 1 月份主場門票已全面熱賣，台新卡及新光卡友享有 9 折優惠。為了鼓勵球迷組隊應援，官方更推出指定區域「三人同行買二送一」、「四人同行買三送一」的超值優惠。在 2026 年的開端，邀請全台棒籃迷進場感受這場「當紅不讓」的跨界盛會。