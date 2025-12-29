明（30）日東北季風增強，北台灣將有雨勢出現、氣溫也逐漸下滑，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周三跨年夜（12月31日）北台灣濕冷，早晚溫差大，周四元旦（1月1日）迎接入冬首波「強烈大陸冷氣團」，周五、周六（1月2日至1月3日）北台灣、宜蘭低溫僅剩10至12度，是否達標寒流有待觀察。
東北季風增強 明起開始降溫
鄭傑仁指出，明天東北季風稍微增強，北部氣溫略微下降，基隆北海岸、大台北山區有雨，且有局部大雨發生機率，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，竹苗、花東有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
跨年北台灣濕冷 元旦迎強烈冷氣團
鄭傑仁說明，周三跨年，白天高溫在北部、宜蘭18至22度，花東22至26度，中南部24至27度；北部、東半部早晚低溫14至17度，花東18度，新竹以北、宜蘭有不定時短暫雨，苗栗、花東、恆春半島局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
鄭傑仁提醒，周四元旦強烈大陸冷氣團南下，氣溫從北部開始往南下滑，周四深夜、週五、周六，中部以北及宜蘭10至12度，南部、花東13至14度，白天高溫北部、宜蘭15至18度，花東18至20度，中南部19至25度，整體非常寒冷。
鄭傑仁提及，周五水氣會減少，環境由濕轉乾冷，北部、東半部降雨趨緩，周六天氣最為穩定，周日（1月4日）冷氣團減弱，清晨各地還是寒冷，北部及東北部白天高溫仍在20度以下，整天感受偏冷，其它地區逐漸回溫。
資料來源：中央氣象署
