已故藝人曹西平想把遺產全部留給乾兒子、不給兄弟，將來可能引發侵害特留分的問題，也再度引發社會對於遺囑效力的探討。台北市一名80歲老婦人過世前親筆寫下遺囑，將名下三棟房產分給兩個兒子和代位繼承的外孫女，但長子不服媽媽將台北市的房子給弟弟，認為這造成他損失1701萬元的遺產分配額，因此提起「」之訴，主張遺囑死者是寡婦，先生早她10年離世，長女也比她早走半年，遺產繼承人剩下長子、次子以及長女留下的外孫女共三人；2022年8月9日老婦人過世前4個月，以方式，指定；未列舉土地給長子，銀行存款由全體繼承人平均繼承。老婦人指定次子為遺囑執行人、保管遺囑。婦人的長子認為，。婦人的長子質疑遺囑真實性，對弟弟提告主張遺囑無效，他認為令人懷疑母親當時已達精神耗弱，無法作成遺囑。遺囑中還有多處錯別字，例如「」寫成「」、「」寫成「」、「」寫成「」、「」寫成「」、「囑」的部首「口」寫成「虫」，甚至將外孫女名字中的「」寫成「」。另外有贅字，比如「」寫成「」、「」寫成「」、「」寫成「」，次子的姓氏和第二個字之間多了「進」，第二個字和第三個字之間多了「子」，導致次子姓名變成五個字，長子主張，這些錯漏塗改未依法定方式更正，請法院判決遺囑無效。次子表明，遺囑由媽媽親筆書寫，經律師見證，並在增減、塗改處註明及簽名，雖然有部分錯漏沒有簽名修正，但不影響遺囑的效力。見證老婦人寫下遺囑的張姓律師到庭作證，，確認過婦人表達能力和寫字能力都沒問題，就在他面前書寫遺囑，到了，就約8月9日下午到事務所，一樣再確認老婦的口語、書寫意識都清楚，聊天、開玩笑都可以正常回答，張姓律師表示，婦人自行書寫遺囑，並非抄草稿或例稿，發現名字寫錯，就在正下方以直式方式書寫自己姓名，還有其他的錯字在下面簽名；張姓律師認為，，他確實沒有把每一個字都挑出來，只是大致看一下，看得出來是被繼承人的意思就可以，其中「囑」、「遺」的錯漏和最後一行的110年畫掉改成111年沒簽名，應該是漏掉了。法官指出，老婦人出生於1942年，，如果婦人寫遺囑時處於無意識能力或精神耗弱的狀態，張姓律師應該會察覺異樣，實在沒有冒著違背律師專業的風險而予以見證的道理，以此認定張姓律師的證詞有可信度、老婦人自書遺囑時精神狀態良好。至於長子主張母親寫錯自己名字，法院認為婦人遺囑中其他簽名都正確，律師也說婦人有發現寫錯名字並簽名更正，遺囑將「建」寫成「健」、「藝」寫成「蓺」、「址 」寫成「土批」、「囑」之部首「口」寫成「虫」、「遺」僅寫成「貴」等多處錯字，法官認定這可能跟老婦人書寫習慣有關，，一、二審都判決婦人長子敗訴。本案可上訴最高法院。