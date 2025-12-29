2026年即將到來，新春祝福也準備上線！法鼓山表示，從12月30日（二）開始發放「祥樂豐足」春聯，同時公布了實體照片，這副春聯在法鼓山全球分寺院與各分支道場，以及全國各地全聯、大全聯門市都能領取，但，數量有限，發完為止。
法鼓山2026年春聯12月30日開始發放！典雅實體照曝光
法鼓山表示，2026年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。法鼓山方丈和尚果暉法師說明，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」
方丈和尚開示，面對任何人，若能夠心懷感恩、報恩，我們的心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人。自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。
法鼓山補充，今年春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感，深受各界人士喜愛。春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，分享給親友「祥樂豐足」的祝福，並即時瞭解春聯主題、設計巧思及意涵。
法鼓山也邀請大眾，可就近參與各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，以歡喜感恩的心迎接新年。例如北投農禪寺舉辦的12/31跨年法會及1/1元旦早課、桃園齋明別苑歲末祈福法會及臺中寶雲寺元旦早課等等；運用佛法的慈悲與智慧，為新的一年祈福、發願，點上一盞光明心燈。
法鼓山「祥樂豐足」春聯領取方式
時間：12月30日起開始發放
地點：法鼓山全球分寺院與各分支道場；全台全聯、大全聯門市
特色：雖採環保工序，仍留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感。
行天宮春聯已經開始發放！領取地點一次看
各大宮廟陸續民眾領取春聯，位於台北的行天宮則是從今（29）日就開始發放春聯，上午就吸引大批民眾排隊等待領取，行天宮今年春聯主題是「道德長存 富足長樂」，一對春聯拼在一起還可以變成愛心。
行天宮廟方表示，今年總共發放17萬9000份春聯，每天從早上8點30分到傍晚5點開放民眾領取，預估大約兩週會發放完畢。
行天宮春聯領取方式
發放地點：行天宮台北本宮、行天宮北投分宮、行修宮(行天宮三峽分宮)
發放時間：
台北本宮08:30~17:00
行修宮08:30~17:00
北投分宮
週一至週五08:30~16:00
週六至週日08:30~17:00
春聯數量：17萬9000份。
資料來源：行天宮、法鼓山
