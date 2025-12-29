我是廣告 請繼續往下閱讀

賴清德總統昨天到彰化溪湖永安宮參香，當著國民黨籍彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳的面喊出，希望媽祖婆保庇，讓大家可以支持陳素月，接棒王惠美縣長的工作，讓站在一旁的王惠美和謝衣鳳一陣錯愕。這是歷任總統從來不曾出現過的場景。在場的究竟是總統賴清德，還是民進黨主席賴清德？如果是總統，為何會明顯偏向其中一方？如果是民進黨主席，又為何會當著國民黨縣長的面，講出這一番話，這是明顯是侵門踏戶、挑釁王惠美的執政。賴清德的自然流露，反映出的正是他執政所有問題的癥結。賴清德以為自己在總統和黨主席兩個身份間切換自如，實則只是戴著總統的面具，做著黨主席的事情。賴清德所思所想，都是民進黨和自己的政治利益，完全沒有國家的格局和憲政高度，難怪總統做得一塌胡塗。同一天，賴清德在媒體播出的專訪中指出，「在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個社會自有公道。」民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會，批評賴清德造謠成癮，成為國家詐騙隊隊長，聲稱民眾黨讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平，完全悖離事實，限期賴清德要在24小時內道歉，否則將正式提告求償。賴清德講的是國民黨主席鄭麗文，卻連民眾黨也一起罵，難怪黃國昌會強硬回擊。但即便僅針對鄭麗文和國民黨，賴清德的講法也更像是黨主席而非總統。鄭麗文稱普丁非獨裁者，不符社會普遍的認知，鄭麗文想見習近平，不符社會多數的期望。但鄭麗文的說法，既不違法、不違憲，也不到對國家不忠誠的地步，在合法的範圍內，社會自有公斷，輪不到總統指手化腳。在野黨既彈劾不了普丁，也罷免不了習近平，就算國民黨上下跟著一起罵，也罵不垮中國、改變不了俄烏戰爭的格局。更何況，在川普上台之後，民進黨連普丁也都不怎麼罵了。憲政制度的設計，就是國會監督行政權，總統任命的行政院長違法、違憲跟國會對著幹，視立法院通過的法令於無物，在野黨根據《憲法》提出彈劾案，即便根本不可能通過，注定是做白工，也是應有之義。在野黨的目的，只是要藉此把賴清德拖下水，讓全民認知賴清德才是今天憲政亂局的根源。沒想到彈劾案才剛提出，賴清德就坐不住了。賴清德的問題在於，總是把對國家的忠誠，和對自己、民進黨的順從當成同一回事，所有和自己意見不同、反對自己的，都是對台灣不忠。不僅對在野黨如此，對民進黨內亦復如此。而對於不忠之人，就不必講什麼手段、什麼程序正義。所以行政院長可以不副署、5名大法官可以做出憲法判決，反正憲法都是我說了算，更遑論其他。正是這種黨派超越憲政的思維，才把國家搞得一團亂、憲政機關大亂鬥，連大法官都分成兩派互鬥的局面。賴清德之前還會假裝自己是高高在上、不偏不倚的總統，但最近卻越來越演不下去，遮不住自己只站在民進黨主席的立場看問題，甚至連民進黨主席都幹不好的真實面貌。賴清德放棄了總統的高度，選擇以民進黨主席的角色跟在野黨打泥巴戰，即便有行政、司法兩權在手，也未必能佔到便宜。賴清德自以為可以拉在野黨進入「抗中保台」的戰場，其實也同時開了一個毀憲亂政的戰場給在野黨發揮，最終可能得不償失。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com