2026一到馬上好運爆棚！5星座事業運飆升、升官加薪

TOP5：牡羊座

▲牡羊座在2026年1月的職場表現亮眼，容易獲得上司與主管欣賞，建議多主動展現能力與成果。（圖／記者陳明中攝）

TOP4：金牛座

TOP3：雙子座

▲雙子座對投資與賺錢企圖心強，但仍需謹慎評估風險。（示意圖／ NOWNEWS資料照）

TOP2：巨蟹座

TOP1：摩羯座

▲摩羯座在2026年1月運勢最旺，職場上容易遇到可靠的夥伴。（示意圖／翻攝Pixabay）

2025年進入尾聲，即將迎來2026年，命理專家小孟老師表示，跨年後的2026年1月，有5個星座運勢特別強勁，就是牡羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座以及摩羯座，這5星座尤其在事業領域表現亮眼，不僅容易獲得主管賞識，也適合主動爭取新機會。對於有意跳槽、轉換跑道或尋求突破的人來說，積極投遞履歷、參與面試，錄取機率明顯提高。不過在財務與感情方面，仍需留意花費節制與溝通方式，才能讓好運持續發揮。牡羊座在2026年1月的職場表現亮眼，容易獲得上司與主管欣賞，建議多主動展現能力與成果。若有轉職或調整工作的想法，可以積極投遞履歷，有機會遇到條件不錯的新選擇。財運方面，花錢慾望偏高，容易一不小心就超出預算，建議提前規畫支出。感情上，與另一半可能因瑣事產生不快，但只要坦白溝通，彼此仍能找到共識，避免悶在心裡。金牛座1月在工作上適合進修與學習新技能，若能將新知實際運用在職場，容易讓人眼睛一亮。正在找工作的人，不妨把目光放向外商或海外職缺，可能有意外收穫。財運方面，想購物的念頭特別多，仍需控制預算，避免過度消費。感情上，有伴侶者可多安排出遊或共同活動，有助於增溫感情。雙子座在工作上容易遇到競爭情況，若這正是你想爭取的位置，就不能退讓，該為自己發聲時要勇敢表達。涉及金錢或責任分配的部分，務必事先說清楚，以免後續產生糾紛。財運方面，對投資與賺錢企圖心強，但仍需謹慎評估風險。感情上，個人魅力提升，另一半可能因此感到不安，建議多給安全感，避免冷處理或已讀不回，影響感情。巨蟹座在1月容易被交付重要任務，雖然壓力不小，也可能出現自我懷疑，但只要撐住就能順利完成。必要時可尋求同事協助，他們將成為實質助力。財運方面，投資運勢不錯，適合多做功課再行動。感情上，與另一半相處時要多表達內心想法，避免什麼都不說，否則長期下來容易讓雙方感到疲累。摩羯座在2026年1月運勢最旺，職場上容易遇到可靠的夥伴。雖然個人能力強，但不必事事親力親為，適時分工反而能讓成果更好。過去累積的人脈與好人緣，也會在此時發揮關鍵作用。財運方面，花錢衝動偏高，建議理性規畫，把錢花在真正需要的地方。感情上，有伴侶者相當受歡迎，記得清楚表態已有對象，避免引發誤會。