▲翁立友（左二）登上節目《唱歌給你聽》宣傳新歌〈老狗伴鐵人〉。（圖／中天電視提供）

金曲歌王翁立友登上節目《唱歌給你聽》宣傳新歌〈老狗伴鐵人〉，聊到當初會進演藝圈，爸媽是很重要的幕後推手，為了讓他能夠學音樂，去標會籌學費，讓翁立友下定決心，「成功的時候一定要好好報答他們」。不過，翁立友卻遇到事業低潮，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽，讓他一度相當自責，直說：「覺得自己怎麼這麼沒用。」翁立友透露5歲時有個港劇叫《天蠶變》，他聽了3次後就用笛子吹出來，讓爸媽嚇一跳，也發現他的天賦。翁立友的爸媽原本想栽培他，但因為家境因素只能作罷，他說：「一問才知道學費這麼貴，1堂課要250塊，1台鋼琴要10幾萬，那時候1碗陽春麵才10塊，我們家的環境就沒辦法。」直到他19歲參加歌唱比賽被發掘才又重新接觸音樂，翁立友參加歌唱比賽時認識了李文通老師，爸媽為了要彌補遺憾就去標會，想讓他拜李文通做老師，讓翁立友直言：「很多爸媽投資在孩子身上都不求回報，所以我就想成功的時候，一定要好好報答他們。」另外，翁立友在事業低潮時，也因為有媽媽的支持才重新振作，他表示心情最不好的時候，朋友會帶他出去吃吃喝喝，有次比較晚回家，原以為媽媽睡了，結果她不但在客廳等他，還擔心喝酒傷肝，在電鍋留了一碗蜆精給他。翁立友說，自己越喝越覺得對不起家人，「喝的時候心很酸、很想哭，覺得自己怎麼這麼沒用，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽、讓家人比較輕鬆」，所以那碗蜆精喝完之後，他就決心要改變」。提到新歌〈老狗伴鐵人〉，翁立友分享這首歌的創作背景是在描述「現在社會有很多人終其一生都是單身，就是羅漢腳的意思」，並透露這是真實故事，在台中有個果農叫鐵人，養了一隻狗來做伴，每天日出而作日落而息。