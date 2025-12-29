我是廣告 請繼續往下閱讀

夜市套圈圈大獎是台積電股票、黃金！iPhone 17 Pro Max被當小獎

▲南部夜市套圈圈攤位看到大獎都是超過10萬元等級的獎項，最高價的還是黃金1兩。（圖／當事人授權使用）

▲任天堂Switch 2、蘋果iPhone 17 Pro Max都被當成小獎放在前排，不過大獎的瓶子呈現火箭狀，也被許多人認為並不好套中。（圖／當事人授權使用）

「護國神山」台積電今（29）日股價大漲20元，衝上1530元新天價，也帶動台股收盤站上28810點歷史新高。而在台灣的夜市中，竟然也有套圈圈商家大手筆放上當作大獎，而且這個獎項甚至還不是攤位中價值最高的獎品，因此現場畫面曝光後，也引發大批網友追問：「地點在哪？」昨（28）日有民眾前往屏東萬丹紅豆季活動，現場設有市集擺攤，其中一間套圈圈攤位成為全場遊客目光焦點。原因是放在最上排的大獎瓶子，竟然貼上「台積電100股」字樣，代表玩家只要成功套中該瓶子，就能獲得這項驚人大獎。若依照今日收盤價1530元計算，等於可直接入手價值15萬3千元的股票。更離譜的是，在「台積電100股」獎項旁邊，還擺放著「黃金1兩」，若以目前金價計算，市值約新台幣17萬元左右；另外還有越南胡志明、日本東京、馬爾地夫等觀光地區的五日遊行程，粗估價值也有數萬元。因此在這個套圈圈攤位中，就連任天堂Switch 2、蘋果iPhone 17 Pro Max都被當成小獎，放在前段位置，彷彿完全不擔心被套中。這也讓原PO忍不住笑稱：「第一次看到夜市套圈圈有台積電一百股，決定領錢出來把身家押在這了！」而現場的玩家，似乎也都直指黃金以及台積電這兩個大獎項，手中的圈圈一直往這兩個獎項的瓶子上丟，但都未能成功。畫面曝光後，立刻吸引超過7千名網友留言追問「這套圈圈攤位在哪裡啊」、「地點在哪裡」、「火箭型的瓶子感覺很難套，但會想挑戰看看」。更有人好奇：「如果真的套中了，老闆真的會給嗎？」隨即有知情網友回應：「別小看夜市攤販老闆的實力，這種大型遊戲攤的老闆，每個月進貨金額都是7位數起跳」、「老闆人不錯，我三個小孩去套，雖然沒中，但有送小禮物，孩子很開心。」據了解，這次祭出台積電100股作為獎項的套圈圈攤位，主要在南部地區活動，曾出沒於嘉義大林夜市、台南復華夜市、新化夜市，以及屏東西勢夜市，近期則短期進駐屏東萬丹活動現場擺攤。