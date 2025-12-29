我是廣告 請繼續往下閱讀

▲電影版《尋秦記》終於要在華人區上映，古天樂等原班人馬回鍋。（圖／摘自尋秦記微博）

▲古天樂（中）在宣萱（左）面前突然講有顏色的笑哏，不僅彼此笑得開心，連同場的林峯（右）都被逗樂。（圖／摘自微博）

▲古天樂在電影版《尋秦記》繼續挑大梁，也把昔日的夥伴都找回來，一起跳上大銀幕。（圖／華映提供）

昔日TVB螢幕情侶古天樂與宣萱，為了電影版《尋秦記》再度同台合作，還一起做直播宣傳。外界眼中近年來頗嚴肅的古天樂，在宣萱身旁就變了個人，不僅明顯活潑，還跟她不時鬥嘴，更在簽名環節時疑似開黃腔，當宣萱抱怨他名字簽太大、很佔位子，他笑道：「我不是太大，是長，吊兒郎當。」把胯下部位拿來當笑哏，網友看了樂道：「好像老夫老妻。」《尋秦記》電影版是港劇版的續篇，港劇版20多年前在香港、台灣都頗受歡迎，古天樂一個人搭配宣萱、郭羨妮、滕麗名等TVB美女花旦，她們都被古天樂找回來拍電影版再續前緣。宣萱的抱怨竟讓古天樂脫口而出有顏色的答話，不但兩人都笑到彎腰，一旁的林峯也忍不住笑出來，網友更大讚古天樂與宣萱就是很有火花。除了這一段有色笑料外，聽聞主持人問古天樂到底喜歡宣萱還是郭羨妮的角色，宣萱認真分析：「後者像現實中的女友，對我的角色他則是帶點憐愛。」古天樂妙答：「她說什麼都是對的！」宣萱踢爆：「他鏡頭前才是這樣！」這一段訪談看來已很有打情罵俏的味道，看得出兩人多年好默契一直沒變，依舊很有螢幕夫妻的感覺。 宣萱回憶當時大陸拍戲的環境沒有現在好，她跟古天樂等演員相繼病倒，一度要被送往北京治療住了整整7天，病一好馬上回到劇組就接早班通告，雖然過程辛苦，但回憶起來是開心的。主持人不禁問他們：「是否曾經吵過架？」宣萱坦言：「我們沒有吵過架啊。」古天樂則在旁冷笑道：「妳知道什麼是吵架嗎？吵架是雙方面的，我是單方面給她罵的。」宣萱聞言立刻瞪大對眼，然後深呼吸繼續受訪，觀眾都被逗樂。《尋秦記》將於2026年1月9日全台上映。