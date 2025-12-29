定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」27日在臉書粉專發文表示，對不少冬季來台旅遊的日本人來說，入住飯店時最在意的並不是房間大小、早餐內容，而是空調是否具備暖氣功能。由於許多日本旅客仍對台灣抱持「一年四季都很熱」的印象，只帶輕薄衣物來台，一旦寒流報到、回到飯店卻發現只能吹冷氣，往往瞬間崩潰，貼文曝光後，立即引起台灣網友熱議。
台灣一堆飯店沒有暖氣！日本人來台旅遊崩潰
歐吉桑表示，多數日本人對台灣仍停留在「一年四季都很炎熱」的刻板印象，因此即使冬天來台，也只準備輕薄衣物。當寒流突然報到，氣溫驟降，旅客回到飯店卻發現空調只能吹冷氣、無法切換暖氣時，「他們真的會開始瘋掉，因為我也有一樣的經驗」。
歐吉桑解釋，由於日本多數飯店的空調系統幾乎都是冷暖兩用，冬天提供暖氣是基本配備，因此日本旅客早已習慣在室內維持恆溫環境。相較之下，台灣不少飯店、尤其是較舊的旅宿或民宿，空調多半僅有冷氣功能，對衣物帶不夠、又不熟悉台灣氣候的日本旅客來說，無疑成了住宿時最重要，卻也最容易踩雷的關鍵。
歐吉桑笑稱，只要日本旅客一看到冷氣遙控器上出現「暖氣」選項，往往高興到想跳舞；反之，沒有暖氣時，再大的床、再豐盛的早餐、再漂亮的浴室設計，在這個季節都顯得沒那麼重要，「對日本人來說住台灣飯店時候非常重要的設備就是這個！」
台灣飯店不裝暖氣原因曝！一票人住日本飯店反熱爆
貼文曝光後，引發不少台灣網友熱議，有人指出，台灣平地寒冷時間短，加上考量電費與設備成本，多數旅宿不設置暖氣其實很常見，「台灣確實一整年都很熱，只有冷氣很合理」、「台灣平地冬天太短，而且想省錢的人多，幾乎沒人裝暖氣」、「其實北部如果太濕冷的話，開暖氣室內會很潮喔」。
有趣的是，有許多台灣網友留言抱怨，反而不習慣日本飯店的暖氣，「但是我去日本旅遊時，反而最不習慣的就是旅館暖氣，很多日本旅館暖氣太熱了」、「住過日本由中央空調控制溫度，不能自己調的飯店之後，我都會留意房間有沒有獨立的冷暖氣機，不然冬天有時房間暖過頭覺得很熱」、「即便往來日本商旅多年，至今依然無法適應日本旅館冬天的暖」。
