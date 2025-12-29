已營業40多年的基隆老字號牛排「華星牛排館」，稍早在官方社群發出公告，由於人力不足，將於明（2026）年1月1日開始暫時歇業。不過業者也提到，之後將會調整、沉澱，之後再會以更好的姿態回歸。
鄰近基隆港的華星牛排館是在地老字號牛排館，雖位於地下室，但是用餐環境保留老派西餐廳的氛圍，不僅是在地家庭聚餐的首選，更是許多情侶約會、慶祝重要節日的指定地點。店內招牌菜色除了各式排餐受到高度評價之外，還有許多顧客認為必點的菜色是什錦海鮮湯。
「華星牛排館」在Google評論上有將近1500則留言，分數則有4.5顆星的高分，足見其高評價，但無奈現在餐飲業面臨大缺工的困境，讓業者不得不暫時休息。並於臉書粉專公告『感謝您多年來的支持與相伴。因近期人力不足，無法維持一貫品質，華星將自 2026 年 1 月 1日起暫時歇業。我們會利用這段時間調整、沉澱，盼能在未來，以更好的姿態、熟悉的味道再與您相見。」
此消息曝光之後，許多老顧客紛紛留言：「謝謝你們給我與家人的回憶」、「我最喜歡的牛排店～滿滿的回憶」、「華星牛排就像我的老朋友，期待熟悉的味道亮麗登場」，也有不少人留言「有緣相見」期望「華星牛排館」早日回歸。
資訊來源：華星牛排館
