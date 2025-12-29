我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸府建設「陸府織森」獲得年度空間設計首獎、宜居建築設計獎，執行長陳國欽表示，能獲雙獎肯定，對團隊是一大鼓勵。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.29)

▲台中都市空間設計大獎揭曉，今在勤美洲際酒店頒發16獎項，由陸府織森獲首獎最高榮譽。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.29)

第十二屆台中市都市空間設計大獎揭曉，今(29)日在勤美洲際酒店舉行頒獎典禮，共頒出16個獎項，由住宅作品「陸府織森」獲得最高榮譽「年度空間設計首獎」，市府秘書長黃崇典頒獎時表示，好的城市是要讓市民舒服愉悅走在街道上，獎項設置就是要彰顯這個價值理念。台中都發局表示，第12屆都市空間設計大獎有103個作品參賽，涵蓋住宅建築、社會住宅、校園建築、交通設施及公共環境空間，經評審出入圍作品23件，再評審出得獎作品16件。評審團指出，獲獎作品普遍展現出「以人為本」、「重視公共性」與「長期維運思維」三大特質，顯示台中建築發展已從追求造型表現，逐步轉向回應市民生活與城市永續。台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒指出，建築是城市表情，背後最大推手就是今天得獎的幕後人員。建築不只是蓋房子，還要兼美學、宜居與永續，建築設計如能完美，對不動產價值相對提升，對居住品質也會提升。本屆最高榮譽「年度空間設計首獎」，由住宅作品「陸府織森」獲得，評審指出，該案將「宜居陽台」與立體綠化轉化為可長期維運的建築系統，透過制度化的景觀管理與社區共管，自然不再只是裝飾，而成為日常生活的一部分。陸府建設執行長陳國欽代表領獎並致詞表示，陸府建設在獲利與環境永續的平衡點上，經常面對經營管銷、股東權益及顧客滿意的決策困難，今年適逢陸府35週年，能獲首獎肯定對團隊是一大鼓勵。其它獎項獲獎作品如下：評審特別獎：逢甲大學共善樓、東區協園社會住宅。低碳永續建築獎：四季藝術幼兒園永續生態綠校園。建築空間獎：傑出獎坤聯發西屯匯，經典獎台中太平區育賢段二期社會住宅，卓越獎東海大學學生宿舍。宜居建築設計獎：傑出獎釭虹深CASA，經典獎帝璟寛和，卓越獎陸府織森。公共環境空間獎：傑出獎捷運綠線松竹站，經典獎台中國際會展中心，卓越獎八仙山國家森林遊樂區自然構築計畫。小場域建築空間獎：傑出獎原清水信義新村聚落建築群G區，經典獎台中市動物之家後里園區，卓越獎蔡內科故居保存再生案。