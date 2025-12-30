我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國棒球城市聯賽（CPB）將在明年元旦正式點燃戰火，昨日舉辦熱身賽，廈門海豚新增2位台將，分別是鄭鍇文與陳育軒。（圖／截圖自CPB官方微博）

▲中國棒球城市聯賽（CPB）將在明年元旦正式點燃戰火，昨日舉辦熱身賽，轉播圖卡將主客隊的位置上下放顛倒，讓球迷誤認球隊。（圖／截圖自CPB官方微博）

中國棒球城市聯賽（CPB）將在明年元旦正式點燃戰火，昨（29）在深圳中山中山公園棒球舉行熱身賽，由由廈門海豚以8：4擊退深圳藍襪，2位前中華職棒球員鄭鍇文與陳育軒近期加入廈門隊。不過比賽過程並非重點，CPB轉播字卡意外搶鏡，整場比賽主客隊上下顛倒，讓觀眾看得一頭霧水。CPB預計元旦開賽，由於長沙旺旺黑皮隊因備戰與人才培養規劃因素，延緩參與立春聯賽賽季，由另外4隊深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠、上海正大龍進行賽事。共有28天賽程、30場例行賽、4場季後賽。賽事地點位於深圳中山公園棒球場以及中山棒壘球國際中心。昨日熱身賽首戰主隊廈門海豚交手深圳藍襪，賽前的先發打序發現廈門隊新增2位台灣選手鄭鍇文與陳育軒，CPB主播表示，2位前中職球員是近期才入隊，因此轉播圖卡尚未有2人的大頭照。鄭鍇文現年34歲，2015年選秀第3輪加入統一7-ELEVEn獅，2016年的新人賽季就敲出單季24轟，在新人王票選排名第2，2018年還有單季10轟，也是他最後一次繳出單季雙位數全壘打的賽季。2023年球季末遭獅隊戰力外，鄭鍇文轉效力味全龍，去年一軍出賽25場，敲出2轟，打擊率僅1成94，本季無一軍出賽紀錄，季末遭龍隊戰力外。陳育軒現年30歲，2016年選秀第3輪加入獅隊，曾是備受期待的本土投手，不過加入職棒後出賽機會不多，一軍僅出賽17場，生涯防禦率高達9.39。2022年，陳育軒向獅隊申請任意引退，正式離開中職，2023年，陳育軒曾加入日本社會人球隊德島太空人隊，去年轉戰中國棒球聯賽（CNBL）福建海鯊隊，直得注意的是，陳育軒已棄投從打，以外野手身份出賽。此役最終由廈門海豚以8：4擊退深圳藍襪，不過比賽內容不是重點，整場比賽轉播單位似乎也在「熱身」。雖然廈門海豚是客隊，但圖卡上卻被放在下方（主隊），且整場比賽都未更改，讓觀眾誤以為廈門海豚是主隊，讓人看得一頭霧水。此外，5局中場休息時間，官方圖卡顯示的即時比數，將尚未進行的6至9局全部都掛上「0」，配上工作人員整理場地的畫面，看似已經打完比賽。這2項圖卡的「特殊」設定都與世界各國職棒的圖卡設計上有些落差。