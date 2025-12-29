效力於紐約大都會隊的27歲外野巨星索托（Juan Soto），近日表達了對明年3月世界棒球經典賽（World Baseball Classic）的迫切期待。身為多明尼加共和國代表隊的核心成員，這將是他繼上屆賽事後第二次披上國家隊戰袍，他對由多位大聯盟頂尖強打組成的「超重量級打線」展現出無比信心。
群星璀璨 多明尼加夢幻陣容劍指冠軍
本屆多明尼加代表隊陣容極度奢華，除了索托的盟友葛蕾諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥隊）與塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士隊）外，還集結了馬查多（Manny Machado，教士隊）、卡米內羅（Junior Caminero，光芒隊）、拉米雷茲（Jose Ramirez，守護者隊）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez，水手隊）等強大火力。投手陣容則由艾爾康塔拉（Sandy Alcantara，馬林魚隊）與桑切斯（Cristopher Sanchez，費城人隊）領銜，實力被公認為與日本、美國並列的奪冠大熱門。
對於即將成軍的打線，索托在接受母國媒體Siendo Honestos採訪時興奮表示：「我正想像著某種非常震撼的東西。那種氛圍一定很棒。Vladdy（Guerrero）和Tatis都是獨一無二的存在，他們會為球隊帶來非常特別的火花。」這三位核心球星擁有超過10年的深厚友誼，無疑將成為球隊爭冠的核心力量。
傳奇球星普侯斯領軍：承擔國家責任與壓力
多明尼加代表隊此次由傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）接掌兵符。面對執教壓力，普侯斯向大聯盟官方記者David Venn表示：「這些球員都是職業選手，他們很清楚贏得勝利的責任。因為上屆表現不如預期，壓力或許會增加，但歸根究底，代表祖國參賽就是這一切的意義。」
多明尼加曾於2013年（第3屆）奪下冠軍，但隨後表現低迷，分別在2017年止步第二輪、2023年更是於首輪分組賽便遭淘汰。明年春天，這支由頂級球星組成的多明尼加代表隊，將仰賴其傲視全球的超重量級打線，力爭重返霸權寶座。
消息來源：Siendo Honestos
