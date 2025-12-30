我是廣告 請繼續往下閱讀

受科技股下跌、人工智慧（AI）板塊承壓影響，美股週一走勢偏軟，美股主要指數29日均收跌。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管部分投資人期待「聖誕行情」能夠提振股市，但今年表現卻略顯平淡，投資人遂將焦點擺在了解聯準會（Fed）2026年的經濟政策走向。摩根士丹利（大摩）旗下「E-Trade」的交易投資主管拉金（Chris Larkin）表示，鑑於本週經濟數據清淡，內在動能可能會是市場的主要看點，認為股市若想要以強勁的勢頭結束這個年度，科技股很可能需要承擔大部分的上漲重任。29日收盤，美股道瓊指數下跌249.04點，或0.51%，收48461.93點；那斯達克指數下跌118.748點，或0.5%，收23474.349點；標普500指數下跌24.2點，或0.35%，收6905.74點；費城半導體指數下跌29.4點，或0.41%，收7178.3點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）收盤跌1.2%，特斯拉（Tesla）下滑3.3%，帕蘭提爾（Palantir）、臉書母公司Meta、甲骨文（Oracle）亦同步走低。不過，銀價倒是有所回吐，在首次觸及每盎司80美元的高位後回落，銀礦股Coeur及Hecla股價分別挫4.4%及4.9% 。在這之前，白銀價格剛經歷了漲幅接近150%的大幅上漲，成為今年最熱門的交易品項之一。