CoCo都可表示，新年五大手搖飲料優惠一覽！跨年好友日大杯百香雙響炮10元多一杯、小湯圓奶茶2杯99元，買一送一兩大外送優惠喝到明年2026；官方表示，進軍咖啡市場有成，果咖每日熱賣超過一萬杯，元旦開賣「生椰拿鐵、台灣柳丁美式」等四款新品。
CoCo都可：買一送一跨年5大手搖飲料優惠！元旦開賣生椰拿鐵
新年招好運，CoCo都可表示，5大手搖飲料優惠「買一送一」開喝！全台門市、外送平台推薦菜單一次看。CoCo進軍咖啡市場有成，果咖每日熱賣超過一萬杯，官方宣布：「2026元旦再開賣『生椰拿鐵、台灣柳丁美式』等四款新品」。
◾️跨年好友日「10元多一杯」喝2天！CoCo都可提早開跑好友日優惠，12月30日（二）、12月31日（三）一連2天迎接跨年，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享百香雙響炮L第二杯0元、相當於大杯「百香雙響炮買一送一」！2杯只要80元、平均一杯40元滿足咀嚼控。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️全台門市小湯圓奶茶「2大杯99元」喝到跨年！CoCo都可即日起至12月31日（或各店售完為止），全台門市大杯「小湯圓奶茶2杯99元」！
◾️「CoCo買一送一」兩大外送優惠喝到2026！即日起至2026年1月7日，foodpanda開喝大杯「日焙珍珠奶茶買一送一」外送優惠；即日起至2026年1月6日，Uber Eats外送平台則點得到大杯「四季春青茶、3Q奶茶買一送一」，兩大外送優惠喝到2026免出門。
CoCo都可表示，看準黑金商機，品牌進軍咖啡市場開賣果咖有成，現磨職人咖啡每日熱賣超過一萬杯。官方再宣布2026年元旦1月1日開賣四款新品！生椰系列選用鮮採椰子現取椰肉與椰水，透過三段榨漿工藝，萃取濃郁椰漿結合清爽椰子汁，以完美比例調和後再加入職人級現磨金獎咖啡，喝得到順滑不甜膩的咖啡香融合椰香。「生椰職人拿鐵（14oz）」街邊店原價70元、「粉角生椰拿鐵（14oz）」街邊店原價80元。
並嚴選台灣當季鮮採香甜柳丁，採用HPP冷高壓滅菌技術，保留最完整果汁營養與風味，搭配職人現磨咖啡，開喝清甜果汁與香醇咖啡的陽光系果咖風味。「台灣柳丁美式（L）」、「台灣柳丁拿鐵（14oz）」街邊店原價85元。
◾️指定果咖天天買一送一！CoCo都可全台街邊門市，臨櫃購買指定果咖品項（紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式），即享「同價位買一送一」優惠。
◾️周二咖啡日全品項買一送一！CoCo都可每周二限定，全台街邊門市臨櫃購買、都可訂線上點購「職人咖啡全品項」，都喝得到「同價位買一送一」！包含：紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式、職人拿鐵、珍珠職人拿鐵、生椰職人拿鐵、粉角生椰職人、台灣柳丁美式，連續放送整個月，實際品項依各店供應為準。
星巴克官網，今12月30日「買一送一」周二指定品項好友分享日，外送平台foodpanda開喝冰／熱美式咖啡、那堤只要半價；訂購星巴克指定專區輸入「週二星享日」外送優惠碼，消費滿279元、最多可再「現折70元」。
資料來源：CoCo都可、CoCo官方LINE、都可訂、星巴克、foodpanda
