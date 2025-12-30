我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白不滿行政院未編列軍人加薪相關預算，迄今不讓總預算付委審查，恐創下史上首次總預算未完成審查紀錄。行政院批藍白卡總預算，會讓很多補助難以發放。國民黨立院黨團書記長羅智強則反嗆，「再次鄭重提醒民進黨政府，總預算僵局有三把鑰匙，就握在賴總統手裡——請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。」羅智強指出，政府近期宣稱將生育補助加碼至10萬元，但隨後又表示因總預算尚未通過，國保僅能先發放4萬元，其餘6萬元須待預算審議完成後才能撥付，未參加相關社會保險的新生兒生母，在預算通過前同樣無法領取補助。羅智強說，不只衛福部，總統賴清德與行政院長卓榮泰近日也「輪番上場哭窮」，將多項施政受阻歸因於「總預算未過」。羅智強強調，總預算僵局並非無解，關鍵「有三把鑰匙，都握在賴清德總統手上」。他表示，只要行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，並確實執行停砍公教年金，立法院就能立即審查總預算。他直言，當前預算卡關，源於賴清德與卓榮泰「把憲法與法律當成自助餐」，想做的就做，不想做的就違法不執行。羅智強指出，立法院三讀通過的《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》，行政院卻拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法通過後，行政院更以「不執行」因應，甚至試圖透過憲法法庭推翻國會立法。他批評，行政部門送交立法院的，是一份「只聽高官喜好選擇、不管小民死活的預算」，連主計長在答詢時，都不敢正面回應漏編是否違反依法行政原則。羅智強呼籲，手握國家大權的賴清德總統，應正視軍人待遇、警消退休保障與公教年金問題。他指出，國軍編現比持續探底，給予軍人合理尊嚴待遇，重要性不應低於武器採購；而長期站在第一線的警消，也應享有完善退休保障。他強調，公教年金已大幅縮減，僅是「卑微地請求停砍」，攸關國家未來選才信心，「三把鑰匙就在賴清德手上」，端看總統選擇成為「暴衝的司機」，或是解開僵局的「解鈴人」。