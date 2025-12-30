我是廣告 請繼續往下閱讀

英國知名兩屆重量級世界拳王安東尼·約書亞（Anthony Joshua）驚傳嚴重車禍！他在29日於父母的故鄉奈及利亞遭遇交通事故，雖然約書亞本人經送醫後狀況穩定，但同車的兩名親密好友兼團隊成員卻不幸當場身亡。這起悲劇發生在他剛於邁阿密擊敗網紅拳手傑克·保羅（Jake Paul）後的第10天，消息一出震驚全球拳壇。根據奈及利亞官方與警方說法，車禍發生在當地時間週一上午11點左右，地點位於連接奧貢州（Ogun）與經濟首都拉哥斯（Lagos）的主要幹道「拉哥斯-伊巴丹高速公路」。當地道路安全官員指出，初步調查顯示，當時約書亞乘坐的Lexus休旅車涉嫌超速行駛，並在試圖進行超車時失控，猛烈撞上一輛停在路邊的卡車。猛烈的撞擊力道導致車頭嚴重毀損，現場照片顯示，受傷的約書亞被眾人從廢鐵般的車體中拉出時，表情因劇痛而扭曲，場面相當驚悚。約書亞的經紀公司Matchroom Boxing隨後證實了這項噩耗，並公布兩名罹難者分別為加米（Sina Ghami）與阿約德萊（Latif Ayodele），兩人皆是約書亞極為親近的朋友與團隊夥伴。「約書亞在事故中受傷，目前已被送往醫院進行檢查與治療，狀況穩定，將留院觀察，」經紀人艾迪·赫恩（Eddie Hearn）在聲明中悲痛表示。奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）在得知消息後，也親自致電醫院慰問約書亞及其母親，並為死者哀悼。約書亞本月19日才剛在邁阿密的一場焦點大戰中，擊敗了由網紅轉戰拳壇的傑克·保羅（Jake Paul），原定計畫在2026年與同胞富里（Tyson Fury）進行夢幻對決。聽聞對手遭遇死劫，傑克·保羅第一時間在社群媒體上發文祈福：「生命遠比拳擊重要得多。我為逝去的生命祈禱，也為 AJ（約書亞）及所有受這場不幸事故影響的人祈禱。」