中國棒球職業聯賽（CPB）「立春聯賽」熱身賽於昨（29）日正式點燃戰火，首戰由廈門海豚對決深圳藍襪。這場比賽充滿濃濃的「台灣味」，廈門海豚陣中擁有多位前中華職棒（CPBL）球員，最終在全隊狂掃17支安打的猛烈攻勢下，以8：4擊敗深圳藍襪，順利搶下新賽季的好彩頭。據了解，熱身賽首場比賽進場人數約200人，但線上直播人數破千人，吸引許多網友討論，而效力上海正大龍的「神全」林益全也有望於今晚亮相。此役廈門海豚展現強大火力，值得注意的是，前統一獅投手陳育軒在轉戰對岸後正式「棄投從打」，本場比賽擔任先發中外野手並打第2棒；而以長打能力著稱的前味全龍外野手鄭鎧文，則擔綱第3棒左外野手的重任。在台灣連線的助威下，搭配隊友林柏億轟出的致勝兩分砲，讓廈門海豚一路壓著對手打。除了野手，投手陣容也見到熟悉面孔。前台鋼雄鷹「潛水艇」張喜凱在球隊最新的形象影片中霸氣喊話：「目標是幫助球隊拿到最好成績，並以此拿下最佳投手獎項。」前獅隊投手李嘉祥則表示，心情既緊張又興奮，更形容球隊風格：「我們就像海豚一樣，外表看似可愛，實則兇猛。」眼尖球迷也發現，前台鋼投手曾品洋同樣也在這支球隊的陣容之中。根據現場球迷回報，這場在深圳市中山公園棒球場舉行的賽事，內野觀眾席約坐滿兩成，進場人數推估約200人，不過線上直播平台則有超過1500人同時觀看。雖然不少球迷肯定整體的球場氛圍與啦啦隊互動，認為已有職業賽事的雛形，但也點出轉播品質仍有待加強。例如先攻後攻的圖示顯示錯誤、轉播畫面缺乏打擊數據呈現，以及導播鏡頭切換不夠即時等問題，都是未來正式開季前需要修正的細節。CPB 2026立春聯賽共有5支球隊角逐，包括廈門海豚、深圳藍襪、長沙旺旺黑皮、福州海俠及上海正大龍。下一場熱身賽將於今（30）日晚間登場，由福州海俠迎戰上海正大龍。備受台灣球迷關注的「神全」林益全，在轉戰上海正大龍後，有望在今晚迎來首場實戰，屆時勢必將成為轉播焦點。