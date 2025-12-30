今（30）日東北季風增強，天氣風險公司分析師薛皓天表示，明天跨年夜（12月31日）苗栗以北、宜蘭陰有雨，低溫只有11至13度，元旦（1月1日）強烈大陸冷氣團南下，夜間低溫跌破10度，高山有降雪機會，最冷時段落在周四晚間至周日清晨（1月4日），甚至有機會挑戰寒流，外出跨年務必注意保暖與雨勢。
東北季風增強 今起降溫轉雨
薛皓天說明，今天東北季風增強影響，水氣、雲量增多，清晨西半部、花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫，最低溫出現花蓮鳳林10.9度，各地白天高溫會略下降，苗栗以北、宜蘭19至22度，中部、花東22至24度，南部24至26度，晚間各地降溫明顯，北部低溫14至16度，西半部11至13度。
跨年北台灣有雨 元旦強烈大陸冷氣團南下
薛皓天指出，今天和明天跨年，苗栗以北、宜蘭大致是「陰時多雲、局部有短暫陣雨」天氣，其餘地區多雲到晴。跨年當天，桃園以北、宜蘭有雨，基隆北海岸、東北角局部有大雨，建議攜帶雨具，且夜間較冷，北部低溫14至16度，西半部11至13度，外出跨年要多保暖。
元旦迎接「強烈大陸冷氣團」，苗栗以北、宜蘭高溫17至18度，中部、花東高溫22至23度，南部23至25度，元旦深夜至周五清晨，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處、西半部、近山區10至13度，東部也只有10至14度低溫，3000公尺以上高山有零星降雪機會。
周五挑戰首波寒流 早晚跌破10度
薛皓天提及，周五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地白天高溫普偏在20度以下，僅南部可上看20度，中北部、東北部僅14度，中部15至18度，花東18至19度，周五晚上至周六清晨，北部、宜蘭低溫10至13度，花東12至14度，竹苗8至11度，中南部9至12度，台北測站目前預報11度，有機會達寒流等級。
周六強烈大陸冷氣團持續影響，水氣有減少趨勢，北部、東部陰時多雲天氣，新竹以南晴到多雲，雖然西半部陽光露臉，不過仍會感覺較冷；總結來說，周四晚間至周日清晨是冷空氣最強時段，周日冷氣團減弱，氣溫將回升，苗栗以北、東北部高溫仍在20度以下，台中以南高溫約20至24度。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
薛皓天說明，今天東北季風增強影響，水氣、雲量增多，清晨西半部、花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫，最低溫出現花蓮鳳林10.9度，各地白天高溫會略下降，苗栗以北、宜蘭19至22度，中部、花東22至24度，南部24至26度，晚間各地降溫明顯，北部低溫14至16度，西半部11至13度。
薛皓天指出，今天和明天跨年，苗栗以北、宜蘭大致是「陰時多雲、局部有短暫陣雨」天氣，其餘地區多雲到晴。跨年當天，桃園以北、宜蘭有雨，基隆北海岸、東北角局部有大雨，建議攜帶雨具，且夜間較冷，北部低溫14至16度，西半部11至13度，外出跨年要多保暖。
元旦迎接「強烈大陸冷氣團」，苗栗以北、宜蘭高溫17至18度，中部、花東高溫22至23度，南部23至25度，元旦深夜至周五清晨，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處、西半部、近山區10至13度，東部也只有10至14度低溫，3000公尺以上高山有零星降雪機會。
薛皓天提及，周五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地白天高溫普偏在20度以下，僅南部可上看20度，中北部、東北部僅14度，中部15至18度，花東18至19度，周五晚上至周六清晨，北部、宜蘭低溫10至13度，花東12至14度，竹苗8至11度，中南部9至12度，台北測站目前預報11度，有機會達寒流等級。
周六強烈大陸冷氣團持續影響，水氣有減少趨勢，北部、東部陰時多雲天氣，新竹以南晴到多雲，雖然西半部陽光露臉，不過仍會感覺較冷；總結來說，周四晚間至周日清晨是冷空氣最強時段，周日冷氣團減弱，氣溫將回升，苗栗以北、東北部高溫仍在20度以下，台中以南高溫約20至24度。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書