▲冬季過敏性鼻炎好發期，中醫師吳晉廷建議：冬病冬治，不想吃藥針炙，「三九貼」是好選擇。（圖／其澤提供）

冬季天氣轉寒時節，不少人便會出現鼻塞、流鼻水或者打噴嚏等過敏性鼻炎症狀，甚至整年反覆發作，影響生活品質。台中市潭子區其澤中醫診所院長吳晉廷表示，中醫門診中，近年來透過「九三貼」穴位敷貼療法調整體質，對於此類過敏疾病有顯著成效，改善不少患者長年困擾。吳院長指出，中醫理論認為「冬病冬治」，過敏性鼻炎、氣喘等屬於「伏寒內藏、陽氣不足」的疾病，若能在一年中陽氣最弱、寒氣最盛的三九時節，透過溫熱藥物刺激經絡與穴位，有助於溫補肺脾腎、扶正祛邪，進而減少來年疾病發作。而所謂的「三九時節」，指的是每年冬至後的三個九日，被稱為是一年中最寒冷的三九天。以今年為例，今天（12月30日）為一九，2026年1月8日是二九，1月17日是三九。在這三天以中藥製成的藥餅敷貼於背部穴位，以溫陽散寒，扶正祛邪，調理體質，對過敏性鼻炎、氣喘及虛寒型婦科等疾病，有顯著成效。吳晉廷曾在門診中遇到一名45歲男性患者，罹患過敏性鼻炎逾十年，每逢天氣轉涼或清晨起床，就會鼻水流不止、連續打噴嚏，長期依賴抗組織胺與鼻噴劑，症狀仍反覆出現。經中醫辨證，他屬於「肺脾氣虛、寒邪內伏」體質，建議在冬季最寒冷的「三九天」接受三九貼治療。吳醫師說，這名患者在三九期間，分別於一九、二九、三九天，在大椎、肺俞、脾俞、腎俞等穴位外敷中藥貼敷，每次約2小時，搭配日常保暖與飲食調整。這名患者在完成一個冬季療程後，自述清晨鼻炎症狀明顯減輕，發作頻率下降約七成，隔年春季過敏高峰期，也未再出現以往嚴重不適，整體生活品質大幅提升。吳晉廷院長說，現代醫學研究也逐漸支持此觀點。多篇發表於《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》與《Journal of Traditional Chinese Medicine》的臨床研究指出，三九貼可調節免疫反應，降低IgE濃度、改善Th1/Th2免疫失衡，對過敏性鼻炎與氣喘患者在症狀控制與復發率，具有統計上顯著改善效果。吳醫師也提醒，三九貼屬於體質調整療法，並非立即止症的急性治療，建議連續施作2至3年效果更為穩定。此外，皮膚易過敏、孕婦或發燒、感染期患者，應先由中醫師評估是否適合進行。隨著氣候變遷與過敏人口逐年增加，中醫三九貼以其「預防醫學」的特色，為過敏患者提供另一項安全且具實證基礎的治療選擇，也展現中西醫互補的臨床價值