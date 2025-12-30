我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市補助的廚餘機有3類型、另2類不補助。（圖／台中市政府提供，2025.12.30）

▲台中市公布廚餘機補助條件，一律透過台中通APP線上申請。（圖／台中市政府提供，2025.12.30）

▲台中市和另3縣市比一比，雖不是金額最高，但規模最大。（圖／台中市政府提供，2025.12.30）

為徹底解決廚餘去化問題，台中市今宣布補助編列5千萬元，補助1萬家庭每戶5千元購買家用廚餘機，預計可減少1.38%的家戶廚餘。市長盧秀燕表示，目前全國有4縣市補助家戶廚餘機，台中雖不是補助比例最高，但規模最大，且唯一採線上申請。市府提醒，俗稱鐵胃的粉碎型廚餘機、冷藏冷凍型廚餘機不補助，民眾購買時請留意機型。台中市今（30）日的市政會議，由副市長鄭照新進行「台中安心無餘計畫」專案報告，鄭照新表示，市府編列5千萬經費，將從明年推動家用廚餘機補助計畫。鄭照新說，台中總戶數有116萬餘戶，每日家戶廚餘約180噸，市府推廣1萬戶購置家用廚餘機，預計每日可減少2.5噸廚餘，減少1.38%。鄭照新指出，市府補助的廚餘機包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型，俗稱鐵胃、處理後直接排入下水道的粉碎型與冷藏冷凍型不在補助之列。具台中市戶籍的民眾，每戶可持發票、戶口名簿等4種文件，1月2日起上台中通APP線上申請。盧秀燕表示，台中是高度都會化的城市，很多民眾建議補助廚餘機、議員也為民發聲，市府決定做計劃要找財源，並參考其他3個已經補助廚餘機的城市，推出全國數量、經費最大的補助計畫。