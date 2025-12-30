我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今年屢屢創下新高，除了權王台積電的表現外，市場也關注股王信驊的表現，大盤在今（30）日遇到拉回壓力，不過信驊卻持續走強，盤中一度來到7715元新天價，此外，從今年4月股在低點以來，信驊已飆漲5440元，漲幅逾2倍之多。IC設計大廠信驊今年11月中旬以6335元寫下台股新高紀錄，超車大立光2017年的紀錄；隨後一鼓作氣站上7千元大關，成為台股首檔「7字頭」千金股。此外，封關前兩日，股價持續氣勢如虹，盤中一度上漲615元，來到7715元新天價。外資也持續看好信驊的表現，美系外資將信驊目標價由6100元大幅調升至7500元，目前為外資圈最高預估；另外一家美系外資由6000元上調至7300元；另有一家則是從7000元調高至7200元，三家外資一致給予優於大盤與買進評等。信驊11月合併營收為新台幣8.4億元，月增15%、年增23.38%，累計今年前11月合併營收為82.12億元，較去年同期成長43.51%。信驊董事長林鴻明指出，信驊之所以能「統治」戰場，關鍵在於主力產品BMC。這顆晶片如同伺服器的「硬體管家」，能遠端監控、修復硬體狀態。隨AI浪潮爆發，科技巨頭的AI伺服器需求激增，信驊憑藉高達70%~80%的全球市占率，成為亞馬遜、微軟、Meta的死忠合作對象。